Coahuila: Crece 67% robo de maquinaria en 2025, el mayor pico en cinco años
Los municipios de Monclova, San Pedro de las Colonias y Múzquiz reportan 58% de los casos en la entidad
El robo de maquinaria reportó un incremento de hasta 67 por ciento en Coahuila, entre enero y noviembre de 2025, reportó el informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con los datos oficiales, en los primeros 11 meses del año pasado, se contabilizaron 89 incidencias de este delito en el estado. Estas cifras corresponden a las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado por casos denunciados y perseguidos a través del fuero común.
En comparación con el mismo periodo de 2024, el aumento fue de 67 por ciento, ya que entre enero y noviembre de ese año se iniciaron 53 indagatorias por robo de maquinaria.
Los registros indican que 2025 ha sido el año con mayor número de investigaciones por este delito —que incluye maquinaria industrial y agrícola— al menos en los últimos cinco años.
En detalle, el SESNSP señala que entre enero y noviembre de 2025 se reportaron 89 casos; en 2024 fueron 53; en 2023, 47; en 2022, 66; en 2021, 80; y en 2020, 45.
Los municipios con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas fueron Monclova, con 25 casos; San Pedro de las Colonias, con 19; y Múzquiz, con ocho.