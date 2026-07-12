Coahuila: Uno de cada seis alumnos que terminó primaria requiere apoyo en cálculo mental

A pesar de los avances registrados durante el ciclo escolar, casi uno de cada seis estudiantes que concluyó sexto grado de primaria en Coahuila aún requiere apoyo en cálculo mental, de acuerdo con los resultados del segundo momento de evaluación del Sistema de Alerta Temprana (SISAT). La evaluación fue aplicada a 46 mil 78 alumnos de mil 747 escuelas primarias de la entidad y reveló que el 17.2 por ciento de los estudiantes se encuentra en el nivel “Requiere apoyo”, lo que significa que todavía no domina las habilidades básicas de cálculo mental, pese a que el próximo ciclo escolar ingresará a la educación secundaria.

Además, el 36.5 por ciento fue ubicado en el nivel “En desarrollo”, mientras que el 44.1 por ciento alcanzó el nivel esperado. No obstante, los resultados muestran una recuperación importante respecto al inicio del ciclo escolar. En la primera evaluación, el 34.3 por ciento de los alumnos requería apoyo y apenas el 21.2 por ciento alcanzaba el nivel esperado, por lo que la proporción de estudiantes con mayores dificultades se redujo prácticamente a la mitad.

Docentes consultados previamente por VANGUARDIA señalaron que uno de los factores que incide en el aprendizaje de las matemáticas es el temor que históricamente se ha transmitido hacia esta asignatura, incluso desde el hogar, donde muchos padres refuerzan la idea de que se trata de una materia complicada. También advierten que los programas de enseñanza suelen privilegiar la memorización y la repetición de procedimientos por encima de la comprensión, lo que provoca que los alumnos perciban las matemáticas como una asignatura poco significativa.

A ello se suman otros retos, como el uso excesivo de dispositivos electrónicos, que dificulta la concentración y el razonamiento necesarios para resolver operaciones mentalmente. Además, los grupos numerosos y la elevada carga laboral de los docentes, quienes en muchos casos imparten clases en varias escuelas, reducen las posibilidades de brindar atención personalizada a cada estudiante.

Temas

Educación A20

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