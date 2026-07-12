Coahuila: Uno de cada seis alumnos que terminó primaria requiere apoyo en cálculo mental

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: Uno de cada seis alumnos que terminó primaria requiere apoyo en cálculo mental
    Poco más de 7 mil 900 alumnos requieren apoyo con esta habilidad que debieron desarrollar en primaria. Especial
Katya González
por Katya González

COMPARTIR

TEMAS


Educación
A20

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Sedu

Aunque hubo una mejora respecto al inicio del ciclo escolar, el 17.2 por ciento de los estudiantes no domina el cálculo mental al ingresar a secundaria

A pesar de los avances registrados durante el ciclo escolar, casi uno de cada seis estudiantes que concluyó sexto grado de primaria en Coahuila aún requiere apoyo en cálculo mental, de acuerdo con los resultados del segundo momento de evaluación del Sistema de Alerta Temprana (SISAT).

La evaluación fue aplicada a 46 mil 78 alumnos de mil 747 escuelas primarias de la entidad y reveló que el 17.2 por ciento de los estudiantes se encuentra en el nivel “Requiere apoyo”, lo que significa que todavía no domina las habilidades básicas de cálculo mental, pese a que el próximo ciclo escolar ingresará a la educación secundaria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-detectan-riesgo-de-abandono-escolar-en-secundaria-HL21910520

Además, el 36.5 por ciento fue ubicado en el nivel “En desarrollo”, mientras que el 44.1 por ciento alcanzó el nivel esperado.

No obstante, los resultados muestran una recuperación importante respecto al inicio del ciclo escolar. En la primera evaluación, el 34.3 por ciento de los alumnos requería apoyo y apenas el 21.2 por ciento alcanzaba el nivel esperado, por lo que la proporción de estudiantes con mayores dificultades se redujo prácticamente a la mitad.

$!Profesores consideran que la creencia que las matemáticas son complicadas vuelve más difícil la enseñanza.
Profesores consideran que la creencia que las matemáticas son complicadas vuelve más difícil la enseñanza. IA

Docentes consultados previamente por VANGUARDIA señalaron que uno de los factores que incide en el aprendizaje de las matemáticas es el temor que históricamente se ha transmitido hacia esta asignatura, incluso desde el hogar, donde muchos padres refuerzan la idea de que se trata de una materia complicada.

También advierten que los programas de enseñanza suelen privilegiar la memorización y la repetición de procedimientos por encima de la comprensión, lo que provoca que los alumnos perciban las matemáticas como una asignatura poco significativa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-desplome-en-preescolar-lleva-a-educacion-basica-a-su-matricula-mas-baja-en-ocho-anos-AE21523210

A ello se suman otros retos, como el uso excesivo de dispositivos electrónicos, que dificulta la concentración y el razonamiento necesarios para resolver operaciones mentalmente. Además, los grupos numerosos y la elevada carga laboral de los docentes, quienes en muchos casos imparten clases en varias escuelas, reducen las posibilidades de brindar atención personalizada a cada estudiante.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
A20

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Sedu

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Región Sureste de Coahuila emprendió un plan para atraer turismo por su cercanía con la sede Monterrey.

Mundial 2026 en Saltillo: sin impacto económico, ‘pero dejó integrado al sector turístico’
true

POLITICÓN: Lo que urge para AHMSA son inversionistas, ¿podrán reactivarla?
Jesús Emiliano Bruno Dávila, de 16 años, y Gilberto Ledezma, de 13 años, lograron su clasificación tras superar la etapa nacional del certamen y partirán a Asia este domingo.

Viajan niños coahuilenses a Singapur para representar a México en Olimpiada Internacional de Matemáticas
¿Por qué asesinaron a Roxana Berenice?

¿Por qué asesinaron a Roxana Berenice?
Penales y despenalizaciones

Penales y despenalizaciones
En los últimos días, un hombre falleció mientras hacía ejercicio en un gimnasio ubicado al norte de Saltillo.

Suplementos sin supervisión y entrenadores no certificados: el riesgo de ir al gym en Saltillo
true

El futbol se acabó; ahora traslademos esa ilusión a cosas más importantes
true

Sucesos inadvertidos que pueden ser clave para México