Coahuila: cuidadores de pacientes con demencia también requieren apoyo profesional

Las personas cuidadoras de pacientes con demencias se niegan a aceptar el diagnóstico, no aceptan los síntomas evidentes que presentan y tienen expectativas falsas sobre la independencia del paciente; en una primera etapa falta organización y rutinas establecidas que favorecerían la atención del paciente, y pueden caer en sobrecarga del trabajo, depresión y ansiedad.

Además, los cuidadores primarios tienen más responsabilidades, como preparar la comida y asear la casa, por lo menos, lo que afecta su propia calidad de vida, pierden su vida social, abandonan el empleo para atender al paciente y puede surgir deterioro de la relación familiar por echarse culpas rabiosas y manipulatorias entre los integrantes.

Terapistas de la Clínica de la Memoria del Centro Estatal del Adulto Mayor ofrecieron a cuidadores y cuidadoras de personas con demencias, algunas recomendaciones para el autocuidado físico y mental, así como para brindar mejor atención a los pacientes.

Los familiares se desesperan ante la condición del paciente y pueden llegar a alterarse, a gritarles y pueden lastimarle, por más amor que se le tenga, y hay desesperación cuando el deterioro mental empeora.

Al atenderlos debe evitarse los reclamos, orientarlos al realizar actividades, esperar a que comuniquen sus necesidades, mirarlos a los ojos al comunicarse, establecer roles y horarios.

Los cuidadores también requieren de atención, de espacio para descansar y distraerse, porque se trata de una actividad que desgasta física y emocionalmente, de manera que el resto de la familia debe involucrarse. De ser necesario, acudir con un especialista para recibir atención profesional, por ejemplo psicológica, pues incluso los cuidadores descuidan su alimentación, su descanso, abandonan la actividad física y se estresan con pensamientos negativos.

Hay casos en que la sobrecarga del cuidador es tal que deteriora su salud y sufre enfermedades por el estrés, la ansiedad y la angustia que padecen. Ante ello se recomienda no anticipar acontecimientos, racionalizar los sentimientos negativos, pedir apoyo a familiares y amistades, nunca exigirse más de lo que se puede hacer, descansar adecuadamente, intentar controlar las reacciones y evadir sentimientos de culpa porque están dando lo mejor de ellos para cuidar al paciente.

Igualmente, practicar técnicas de relajación, expresar emociones, respirar profundamente, recurrir a ayuda profesional y acudir a talleres de capacitación para brindar los cuidados de mejor manera.

También, hay que quitarse sentimientos de culpa y analizar si la persona está mejor en casa o si recibiría mejor atención en una casa de reposo o un asilo.

A los pacientes hay que tenerles paciencia, hablarles con lenguaje sencillo, repetirles las cosas las veces que sea necesario, no contradecirlos, no hablarles de hechos recientes como lo ocurrido ayer o días atrás dado que les causa estrés no recordarlo, por el contrario, motivarlos a hablar de su infancia, su adolescencia y juventud, porque eso los anima y alegra porque lo recuerdan. No se les debe tratar como niños, sino como adultos que son con dignidad y respeto.