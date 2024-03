Coahuila: dan de alta a Hiradier Huerta, magistrado que fue sometido a una cirugía a corazón abierto

MONCLOVA, COAH.- Hiradier Huerta Rodríguez, magistrado del Poder Judicial, fue dado de alta luego de ser sometido a una cirugía a corazón abierto y lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

Huerta publicó una imagen donde es acompañado de su familia y declaró que médicos especialistas le practicaron dos cirugías, y tras 17 días de estar recuperándose en un hospital en Monterrey, Nuevo León, su salud se ha recuperado.

“‘Ya llegué de donde andaba. Se me concedió volver, a mí se me figuraba, que no te volvería a ver’. Canción que vino a mi mente al llegar al terruño. Inmensamente agradecido, con Dios y los magníficos médicos que me atendieron”, expuso en su mensaje.