Coahuila define a su delegación para el Concurso Nacional de Educación Básica de la OMMEB

Coahuila definió a los nueve estudiantes que integrarán su delegación para el Concurso Nacional de Educación Básica de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMMEB), que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre en Playa del Carmen, Quintana Roo. La selección de Coahuila quedó integrada por los torreonenses Abel Flores Rábago, Dariel Briones Díaz y Kaleb Sandoval Venegas, en el Nivel 1, correspondiente a alumnos de cuarto a sexto de primaria.

De Saltillo, José Patricio Flores Moreno y Alexis Robledo González, así como Miguel Ángel Hernández Delgado, de Torreón conforman el equipo del Nivel 2 que reúne a alumnos de primero y segundo de secundaria; y en el tercer nivel, de tercero de secundaria, participará el saltillense Gilberto Ledezma Juárez, así como los laguneros Aarón de la Garza Nava y Luis Fabián Batres Burciaga. Cabe resaltar que la mayoría de los estudiantes que competirán en los niveles 2 y 3 cuentan con experiencia en competencias internacionales, en las que participaron durante los últimos meses y obtuvieron resultados favorables para México.

Los estudiantes fueron seleccionados luego del examen realizado el 14 de agosto, aplicado en tres sedes del estado: Torreón, Saltillo y Monclova. La evaluación reunió a alumnos de distintas instituciones y municipios que buscaban formar parte de la selección estatal. En el Nivel 1 participaron ocho estudiantes; en el Nivel 2, once, y en el Nivel 3, ocho. Durante la competencia, los participantes presentarán dos pruebas, una individual y otra por equipos. En ambas modalidades se entregarán medallas de oro, plata y bronce. El delegado en Coahuila de la OMMEB, Isaac Aguirre, informó que los seleccionados comenzarán un periodo de preparación intensivo previo al concurso, esperando los mejores resultados para Coahuila. “A partir de la siguiente semana empezaremos con un entrenamiento intensivo de un mes para su preparación y llegar en el mejor ritmo posible a la competencia, de la cual también pensamos que la pasen bien y disfruten mucho de esta experiencia. Ya tenemos jóvenes con experiencia, por lo que esperamos tener un buen desempeño en general”, señaló.

Aguirre destacó que la convocatoria permitió integrar equipos en los tres niveles de la competencia y planteó como objetivo mantener el desempeño que Coahuila ha tenido en los últimos dos años. “Nuestro objetivo es reafirmar el Nivel que hemos mostrado en los dos años más recientes y que cada uno de los jóvenes asistentes pueda tener una grata experiencia, y dentro de lo posible, ganar un reconocimiento individual”, señaló.