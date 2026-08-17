Abre UAdeC convocatoria para nuevos talentos del Ballet Folklórico en Saltillo, Coahuila

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió una nueva convocatoria para estudiantes interesados en integrarse al Ballet Folklórico UAdeC, agrupación que busca incorporar nuevos talentos universitarios para fortalecer su elenco y continuar con su actividad artística y cultural desde Saltillo, Coahuila. La invitación está dirigida a estudiantes de las escuelas, facultades e institutos pertenecientes a la Coordinación Unidad Sureste, quienes podrán presentarse a las sesiones de selección programadas para los días 25, 26 y 27 de agosto, así como el 1, 2 y 3 de septiembre.

Las actividades se desarrollarán de 19:00 a 21:00 horas en el inmueble ubicado en el bulevar Venustiano Carranza número 2143, frente a Rectoría, donde los aspirantes tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades y conocimientos relacionados con la danza folklórica. El proceso estará encabezado por el maestro Miguel Ángel Salazar, director del Ballet Folklórico UAdeC, quien será el responsable de orientar las actividades y valorar a los jóvenes interesados en formar parte de la agrupación. La convocatoria representa una oportunidad para que estudiantes universitarios combinen su formación académica con una disciplina artística que requiere preparación, constancia, coordinación y trabajo en equipo. Además, quienes logren incorporarse podrán participar en las actividades y presentaciones que desarrolla el Ballet como parte de la promoción de las tradiciones y expresiones culturales de México.

El Ballet Folklórico UAdeC cuenta con 44 años de trayectoria y ha desarrollado una importante presencia en escenarios nacionales e internacionales. La agrupación también ha obtenido reconocimientos fuera del país, consolidándose como uno de los proyectos culturales representativos de la Universidad. Los estudiantes interesados deberán acudir en cualquiera de las fechas establecidas para conocer el proceso de integración y participar en las actividades de selección.

Temas

Baile Danza Música

Localizaciones

Saltillo

Organizaciones

UAdeC

