    Coahuila define la ruta rumbo a 2026: fechas clave para renovar el Congreso del Estado
    El 7 de junio de este año, Coahuila elegirá nuevos diputados locales. FOTO: VANGUARDIA

Da a conocer el IEC el calendario para el proceso electoral

El Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer el calendario del Proceso Electoral Local Ordinario mediante el cual la ciudadanía elegirá a los diputados de la próxima Legislatura que ocuparán las 25 curules del Congreso del Estado.

Aunque algunas actividades arrancaron desde finales de 2025, el proceso entrará en operaciones a partir de enero.

De acuerdo con el calendario, a partir del pasado día 2 y hasta el 12 de enero de 2026, los partidos políticos en la localidad podrán solicitar ante el IEC el registro de sus convenios de coalición, y será el día 24, cuando el órgano electoral resolverá cuáles son las alianzas cumplen con los requisitos legales y que podrían aparecer juntos en la boleta.

Además, el calendario establece para aquellos que deseen postularse por la vía independiente a los partidos, que el procedimiento para recabar el apoyo ciudadano se realizará a partir del 25 de febrero y hasta al 16 de marzo de 2026; periodo en que los partidos desarrollarán sus procesos internos durante el periodo de precampañas, que irá del 1 al 20 de marzo de 2026.

La etapa de registro de candidaturas se concentrará a finales de abril, cuando el IEC recibirá las solicitudes del 25 al 29 de abril de 2026, y posteriormente los Comités Distritales y el Consejo General revisarán la documentación y aprobarán los registros del 30 de abril al 4 de mayo.

Con las candidaturas ya validadas, las campañas electorales para diputaciones locales iniciarán el 5 de mayo y concluirán el 3 de junio de 2026, y será durante este periodo, que los candidatos y partidos podrán presentar propuestas y solicitar el voto de la ciudadanía.

A partir del 4 de junio comenzará el proceso de “silencio electoral”, lapso en el que queda prohibida la propaganda política y esta etapa se mantiene hasta la Jornada Electoral y busca que las personas votantes tengan un periodo de reflexión previo a emitir su sufragio.

La elección finalmente se llevará a cabo el domingo 7 de junio de 2026, y por la noche, el Programa de Resultados Electorales Preliminares comenzará a difundir los primeros resultados de carácter informativo sobre la elección.

Los cómputos distritales se realizarán del 9 al 13 de junio de 2026, mientras que el cómputo estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional y la declaración de validez de la elección deberá concluir a más tardar el 14 de junio.

Para este procedimiento electoral, el órgano electoral destinará un total de 241 millones de pesos a las actividades que desarrollarán los partidos políticos en la entidad, que hoy en día suman 8 contendientes.

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2026 EN COAHUILA

-Cargo a elegir: 25 diputaciones locales del Congreso del Estado.

-Inicio formal del proceso: Enero de 2026 (con actividades preliminares desde finales de 2025).

REGISTRO DE CONVENIOS DE COALICIÓN

-Solicitudes: del 2 al 12 de enero de 2026.

-Resolución del IEC: 24 de enero de 2026.

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

-Recabación de apoyo ciudadano: del 25 de febrero al 16 de marzo de 2026

Precampañas partidistas:

-Del 1 al 20 de marzo de 2026.

REGISTRO DE CANDIDATURAS

-Recepción de solicitudes: del 25 al 29 de abril de 2026.

-Revisión y aprobación: del 30 de abril al 4 de mayo de 2026.

Campañas electorales:

-Del 5 de mayo al 3 de junio de 2026.

Silencio electoral:

-A partir del 4 de junio de 2026 y hasta la Jornada Electoral.

Jornada Electoral:

-Domingo 7 de junio de 2026.

Resultados preliminares (PREP):

Inician la noche del 7 de junio de 2026.

Cómputos distritales:

Del 9 al 13 de junio de 2026.

Cómputo estatal y declaración de validez:

A más tardar el 14 de junio de 2026.

Presupuesto para partidos políticos:

241 millones de pesos.

Partidos participantes:

8 institutos políticos registrados en la entidad.

