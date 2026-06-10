Coahuila: detectan 19 casillas con votos dobles a ambas coaliciones; no afectarán resultados

Durante los cómputos realizados en los comités distritales electorales de Coahuila, se detectaron 19 actas en las que se contabilizaron votos duplicados correspondientes a las coaliciones que participaron en la elección del pasado domingo. No obstante, la autoridad electoral precisó que esta incidencia no afecta los resultados finales ni los porcentajes obtenidos por los partidos políticos.

Patricia Guadalupe González Mijares, consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), explicó que la situación se originó porque funcionarios de las mesas directivas de casilla sumaron los votos de los partidos coaligados y registraron esa cifra en el espacio destinado a la combinación partidista. El hecho fue reportado inicialmente por el diario español El País, que identificó, a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), casillas en las que los funcionarios contabilizaron, por ejemplo, los votos del PRI y de la UDC por separado, para posteriormente volver a registrarlos como votos de coalición. Una situación similar ocurrió con la alianza Morena-PT. “Esta votación no se contabiliza para efectos del sistema y estas actas, junto con sus respectivos paquetes electorales, pasan directamente a recuento. Este supuesto se presentó en ambas coaliciones, tanto en PRI-UDC como en Morena-PT, por lo que no existe una tendencia o sesgo en favor de alguna fuerza política”, señaló la funcionaria.

González Mijares indicó que estos errores son atribuibles a que los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla no son especialistas en materia electoral y realizan el escrutinio durante la madrugada, después de una extensa jornada de trabajo. Respecto a una posible afectación en los cómputos o en el umbral del 3 por ciento requerido para que los partidos mantengan sus prerrogativas, la consejera afirmó que los datos del PREP muestran que la incidencia no tendrá un impacto real en dichos porcentajes.

BLINDAJES INSTITUCIONALES PERMITEN DETECTAR INCIDENCIAS La consejera detalló que las actas con votos duplicados representan apenas el 0.43 por ciento del total de documentos contabilizados. Precisó que actualmente el sistema registra 4 mil 319 actas, cifra superior a las 4 mil 275 casillas instaladas en la entidad. “Es importante considerar que el número de actas es mayor porque se suman las correspondientes a las casillas especiales que utilizaron urna electrónica, así como las del voto de personas en prisión preventiva y las modalidades de voto anticipado, tanto convencional como por internet”, explicó. Por otra parte, la funcionaria, quien también preside las comisiones de Organización Electoral y de Innovación e Informática del IEC, informó que aproximadamente el 60 por ciento de los paquetes electorales fueron enviados a recuento en los comités distritales, conforme a los 11 supuestos previstos por la legislación electoral.

El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila se declara en Sesión Permanente con motivo de los cómputos distritales de las #EleccionesCoahuila2026.

Conoce los detalles en https://t.co/BAx7Yfkojn o Facebook del IEC. pic.twitter.com/PtM6CbkZfD — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) June 10, 2026

“Los recuentos atienden estrictamente a los supuestos que establece la ley. Aun cuando la autoridad quisiera abrir todos los paquetes, ello no es posible, ya que únicamente pueden revisarse aquellos que encuadren en dichos supuestos”, afirmó. González Mijares explicó que este miércoles se desarrollaron dos actividades principales en las sedes distritales, con la participación de representantes de los partidos políticos: el cotejo de actas, realizado en sesión plenaria, y el recuento de votos, efectuado en mesas de trabajo específicas. Indicó que durante el cotejo, la presidencia del comité da lectura a los resultados asentados en las actas exteriores, mientras los representantes partidistas verifican que coincidan con las copias en su poder o con la información publicada en el PREP.

Asimismo, señaló que cualquier duda sobre la validez de un sufragio durante los recuentos es reservada para su análisis y resolución posterior por parte del pleno del consejo. La consejera agregó que, de acuerdo con la experiencia de procesos electorales anteriores, las diferencias entre los cómputos distritales y los resultados preliminares suelen ser mínimas, por lo que no modifican las tendencias cuando existen amplios márgenes de votación, como ocurrió en la jornada electoral del pasado domingo.

Se reanuda la Sesión Permanente de Consejo General con motivo de los cómputos distritales, reportándose al corte de las 12:45 horas de este 10 de junio un avance de 52.67 % de actas computadas. pic.twitter.com/kpWhEswG8G — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) June 10, 2026

“Generalmente los resultados son muy similares y, cuando existen cambios, éstos se distribuyen proporcionalmente entre todos los partidos. No hay favoritismo ni una tendencia en beneficio de alguna fuerza política”, sostuvo. Al ser cuestionada sobre la capacitación de los funcionarios de las 19 casillas involucradas, recordó que esta responsabilidad corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral (INE), a través de los supervisores y capacitadores asistentes electorales (CAE).

Explicó que cada CAE tiene bajo su responsabilidad aproximadamente seis casillas, lo que hace materialmente imposible su presencia simultánea durante la etapa de escrutinio y cómputo, especialmente en zonas rurales debido a las distancias. Finalmente, González Mijares puntualizó que los observadores electorales acreditados tienen restricciones legales que les impiden intervenir en el llenado de la documentación oficial, ya que la máxima autoridad dentro de cada casilla recae exclusivamente en los ciudadanos designados como funcionarios de mesa directiva.

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