Elección en Coahuila: Perderán PAN, PVEM y MC prerrogativas locales al no alcanzar 3% de la votación

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    Elección en Coahuila: Perderán PAN, PVEM y MC prerrogativas locales al no alcanzar 3% de la votación
    Los tres partidos con registro nacional no superaron el umbral del 3 por ciento de votación. IA

Aunque mantendrán su registro, los tres partidos nacionales ya no tendrán presupuesto local; México Avante desaparecería como fuerza política

A la espera de los resultados definitivos de la elección para renovar el Congreso de Coahuila, tres partidos con registro nacional perderían sus prerrogativas en el Estado, mientras que uno más de corte estatal estaría quedando sin registro, esto luego de que no alcanzaron el tres por ciento de la votación.

Según los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano se encuentran por debajo de ese umbral.

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La Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 94 que los partidos que no obtengan al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en una elección pueden perder su registro. Sin embargo, al tratarse de una elección local, los partidos con registro nacional no están en riesgo de desaparecer como fuerzas políticas.

En entrevista, el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, explicó que, de confirmarse las tendencias observadas en el PREP una vez concluidos los cómputos distritales, el PAN, el PVEM y Movimiento Ciudadano no perderían su registro, sino las prerrogativas estatales, aunque conservarían su derecho a participar en futuras elecciones a través de su registro nacional.

“Lo que pierden los partidos que se encuentran en este supuesto, en elecciones como esta, son las prerrogativas de carácter estatal, aunque continúan con sus prerrogativas de carácter nacional. Es decir, que no habría financiamiento para ellos en la entidad”, señaló.

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“Estos partidos participan en los procesos electorales a través de sus registros nacionales, y existen casos en los que, una vez que pierden sus registros nacionales, las organizaciones estatales solicitan un registro local, como ocurrió con el PRD en diversos estados. Incluso aquí podrían hacerlo”, explicó.

De acuerdo con el PREP, Movimiento Ciudadano obtuvo el 1.9 por ciento de la votación; el PVEM, el 2.6 por ciento; y el PAN, el 2.1 por ciento. Este último es el que refleja una caída más pronunciada, pues en 2023 alcanzó el 6.7 por ciento de los votos en la elección de gobernador y diputaciones locales, mientras que en 2024 descendió al 4.3 por ciento en los comicios concurrentes para ayuntamientos.

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El consejero recordó además que Movimiento Ciudadano ya atravesó una situación similar tras la elección local de 2023, sin que ello le impidiera competir en procesos posteriores, aunque con acceso únicamente a financiamiento mínimo para actividades locales.

De acuerdo con el presidente del IEC, el único instituto político que enfrenta la posibilidad de perder su registro tras esta elección es México Avante, debido a que se trata de un partido con registro estatal que, según los resultados preliminares, obtuvo alrededor del 0.5 por ciento de la votación emitida.

“Este partido sí se enfrentaría, si este fuera el resultado definitivo, a la pérdida de su registro, porque cuenta únicamente con registro a nivel local”, precisó.

No obstante, Rodríguez insistió en que será necesario esperar a la conclusión de los cómputos oficiales, ya que estos implican una revisión detallada de los paquetes electorales y de los votos que inicialmente fueron clasificados como nulos.

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Durante la sesión en la que el consejero electoral Marco Antonio Yeverino, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, explicó el alcance de estas disposiciones, el representante del PAN ante el IEC, Víctor Hugo Sondón, reconoció que los resultados representan un llamado a replantear la estrategia del partido.

“Lo importante no es cuántas veces se cae una institución política, sino cuántas veces tiene la capacidad de levantarse, corregir, escuchar y volver a encontrarse con la ciudadanía. Escucharemos lo que la ciudadanía nos quiso decir en las urnas y asumiremos el reto de reconstruir, fortalecer y renovar nuestra propuesta política, porque el PAN siempre ha sido grande en Coahuila y lo seguirá siendo. Los resultados de una elección no son el final de una historia”, expresó.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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