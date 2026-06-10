Ve presidenta de Morena resultado positivo en elecciones de Coahuila pese a triunfo del PRI

Sin embargo, justificó, la coacción y la compra de voto del PRI fueron tan extrema que avasallaron.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, argumentó que la estrategia proselitista del partido en Coahuila fue correcta, pues su porcentaje de votación aumentó en comparación con 2020.

”Debemos dejar claro una cosa: nosotros estamos denunciando la compra masiva de votos, y esa es la evaluación de la elección. Nosotros incrementamos nuestra participación, incrementamos el número de votos, vamos a tener cinco diputados (plurinominales), y esa es nuestra evaluación”.

“Esa es nuestra evaluación. La oposición quiere hacer de esto una derrota para nosotros. No lo es. Nosotros seguimos avanzando, construyendo conciencia con la gente y los datos están aquí. Son los que se han presentado e insisto nosotros agradecemos mucho a nuestra militancia, valiente militancia y ciudadanos que han venido caminando a lo largo del camino con nosotros”, afirmó.

De acuerdo con los resultados preliminares de la elección del domingo, en la que estuvieron en juego 16 diputaciones de mayoría, y todas las ganó el PRI, la alianza Morena-PT obtuvo 326 mil 12 votos, mientras en 2020, que también hubo elección sólo del Congreso, 187 mil 608 sufragios.

Montiel afirmó que presentaron denuncias ante el Instituto Electoral local, por la coacción del voto, y está pidiendo a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT la detección de los movimientos en Coahuila y Durango de personajes de la región para detectar de dónde salió el recurso.

Informó que ayer fueron liberados los últimos militantes de Morena que fueron detenidos el fin de semana de la elección, como parte de las medidas violentas que, acusó, empleó el PRI para obtener votos.

”Nosotros no vamos a permitir, que la elección quede como si nada pasó, como dice la autoridad local, ‘aquí no pasó nada’. ¿No pasó nada?, si la calle parecía si estábamos en guerra , entre la policía, entre los operadores del PRI, y todo el mundo siendo violentado”, sostuvo.

En tanto, el Gobernador de Coahuila, el priista Manolo Jiménez, rechazó las acusaciones de supuestas detenciones a diputados morenistas y compras de votos durante la jornada electoral que se llevó a cabo el pasado domingo en esa entidad.

...Y se burlan de PAN

Ariadna Montiel, presidenta de Morena, calificó de “cínicos” a los panistas por interponer ante la Corte Internacional una denuncia contra el ex presidente Andrés Manuel López Obrador por delitos de lesa humanidad, ante las desapariciones y homicidios producto del crimen organizado.

”Cínicamente el PAN plantea una denuncia sobre las supuestas asociaciones del crimen organizado. Y se le olvida que el único mexicano que está, que estuvo en el Gobierno encargado de la seguridad pública del país, que está detenido en EU, es Genaro García Luna, cuyo jefe político y criminal es Felipe Calderón. Y hay que recordar que fue en el Gobierno de Felipe Calderón que se implementó bajo un acuerdo a las espaldas del pueblo”.

“Así que el PAN, con su hipocresía, su cinismo, plantea esta investigación que la verdad nosotros ni nos preocupamos porque nosotros hemos sido un proyecto que encabezó el Presidente López Obrador y hoy nuestra querida Presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.

ASÍ LO DIJO

Ariadna Montiel, presidenta de Morena

”Nosotros incrementamos nuestra participación, incrementamos el número de votos, vamos a tener cinco diputados (plurinominales), y esa es nuestra evaluación”.