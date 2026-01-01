Coahuila: Detectan anomalías por más de 10 mdp al Servicio Médico de maestros

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila detectó irregularidades financieras y administrativas por 10 millones de pesos en el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de Coahuila durante el ejercicio fiscal 2024.

El Informe Anual de Resultados 2024, publicado esta semana por la ASE, se compone por tres auditorías: el informe de la Cuenta Pública anual 2024 y los avances del primero y segundo trimestre del mismo año.

De acuerdo con los informes de fiscalización, el instituto presenta montos no solventados que se distribuyen de la siguiente manera: en el primer trimestre el monto fue de un millón 55 mil 89 pesos, mientras que en el segundo trimestre las observaciones fueron por 921 mil pesos.

En la tercera auditoría, correspondiente a la Cuenta Pública Anual 2024, se contó con el monto más elevado, ascendiendo a 8 millones 91 mil 406 pesos.

Al sumar las tres auditorías, presentadas por separado en el informe, el total de la cifra observada supera los 10 millones de pesos, sumándose a la lista de entidades estatales con dificultades para justificar el uso de sus recursos.

Más allá de las cifras monetarias, la Auditoría señaló importantes fallas en la estructura administrativa del instituto.

En el informe se indica que durante la revisión, no fue posible identificar que el Programa Operativo Anual (POA) contara con elementos básicos de gestión, tales como objetivos, metas concretas, responsabilidades o una calendarización clara de sus estrategias y líneas de acción.

Asimismo, se reportó que la institución no aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas, incumpliendo con lo estipulado en el Programa Anual de Evaluaciones y en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.

Estas omisiones sugieren que, además de los montos económicos bajo la lupa, el instituto carece de una hoja de ruta transparente para medir su impacto y eficiencia en la atención médica de los docentes.

Esta situación se suma al clima de exigencia de transparencia que prevalece en el estado, donde la falta de comprobación de gastos y el diseño inapropiado de mecanismos de monitoreo se han convertido en los principales retos para la administración pública estatal en 2024.

Desde el 2011, el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación ha sido objeto de múltiples observaciones de la ASE y de los agremiados, quienes han denunciado problemas financieros que repercuten en la atención.