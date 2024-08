Coahuila: ‘El futuro de Manolo Jiménez está en el PAN’, afirma Ernesto Saro

Ante el desalentador panorama del PRI a nivel nacional, Ernesto Saro, consejero del PAN, sostuvo que si el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aspira a un futuro político debería considerar al PAN como su partido.

“El PRI, a nivel nacional, prácticamente no existe, él nada más vive en Coahuila. Si hoy nuestro gobernador pretende un futuro político no lo va a encontrar en el PRI solamente en el PAN y se me hace que no lo ha visto y no se lo han dicho sus asesores. El PRI a nivel nacional y más con la reelección de Alito está peor y él es un perfil de candidato que el PAN puede comprar muy bien como lo compramos en el 2023”, señaló Saro durante el programa DeVate, que conduce Carlos Arredondo.

Gerardo Aguado, diputado panista local, y Ernesto Saro coincidieron en el éxito de la alianza en Coahuila en 2023, que incluyó a Jiménez, demostró que el PAN podría integrar eficazmente perfiles como él, sin embargo, lamentaron que la falta de estrategia durante la campaña de 2024, especialmente la ruptura de la alianza a nivel local, afectó el resultado electoral, pues se confundió al electorado.

De esto, Saro señaló que culpa principalmente a Marko Cortés, líder nacional del PAN.

Los panistas señalaron que la alianza con el PRI, solo es necesaria en asuntos legislativos para la contención de iniciativas negativas, sin embargo, la posibilidad de una alianza política debe ser reevaluada para futuras contiendas.