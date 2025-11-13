Coahuila: en pausa iniciativa para declarar el 13 de noviembre como Día Estatal contra la Violencia hacia Personas No Binarias

Tras más de un año de haber sido presentada, en el Congreso de Coahuila sigue congelada la iniciativa que busca declarar el 13 de noviembre como el Día Estatal en Contra de la Violencia a Personas No Binarias, en memoria del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, quien falleció en esta fecha, pero en 2023.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen el Día contra la Violencia a Personas no Binarias en honor a magistrade saltillense Ociel Baena

La propuesta fue entregada a finales de octubre de 2024, semanas antes del aniversario luctuoso de Baena, con la intención de que desde el año pasado pudiera conmemorarse oficialmente la fecha, promoviendo un espacio de reflexión sobre la violencia que enfrenta la comunidad no binaria en México, sin embargo sigue detenida en la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

El proyecto busca también rendir homenaje a la trayectoria de Ociel Baena, reconocido por su trabajo en favor de la diversidad y por ser el primer magistrade no binario en México y América Latina, cuya muerte en Aguascalientes generó un amplio llamado a la justicia y al reconocimiento de las identidades diversas.

A diferencia de Coahuila, en mayo de 2025 la Ciudad de México aprobó una iniciativa similar. El Congreso capitalino declaró el 13 de noviembre como el “Día en Contra de la Violencia a Personas No Binarias”, luego de que la diputada Valeria Cruz Flores, de Morena, presentara la propuesta ante el pleno.

Por ello, este 13 de noviembre la capital del país conmemora por primera vez esta fecha en memoria de Ociel Baena, mientras que en Coahuila la iniciativa continúa sin ser discutida.