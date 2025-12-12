Arranca 2026 con miedo al bolsillo: mexicanos temen no cubrir lo básico

CDMX.- El inicio de 2026 está marcado por la preocupación económica entre los consumidores mexicanos, de acuerdo con el informe Consumer Outlook: Guide to 2026 de NielsenIQ (NIQ), que identifica el incremento de precios y la incertidumbre económica como las principales inquietudes para los próximos meses.

El documento detalla que, entre las preocupaciones más relevantes para el siguiente semestre, destacan los conflictos globales y la escalada de crisis internacionales, la seguridad laboral y la posibilidad de no contar con los recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias.

En este contexto, el estudio señala que 21% de los consumidores en México reporta que factores económicos o geopolíticos de los últimos tres años los llevaron a perder su empleo o ingresos, situación que persiste hasta ahora. En tanto, 17% indicó que también perdió su fuente de ingresos, aunque ya logró recuperar su estabilidad económica.

Por otra parte, 39% de los encuestados afirmó que estos acontecimientos no han afectado directamente la seguridad financiera de sus hogares; sin embargo, mantienen una postura cautelosa en sus hábitos de gasto. Solo 10% aseguró haber logrado ahorrar y sentirse más seguro desde el punto de vista económico.

NielsenIQ subraya que esta cautela se mantiene incluso cuando la inflación global muestra señales de enfriamiento. A escala internacional, 40% de los consumidores declara actuar con prudencia frente al aumento del costo de vida y del crédito.

El informe advierte que las presiones económicas también impactan a las materias primas. Entre 2024 y 2025, el precio del café aumentó 26.9%, mientras que el cacao registró un alza de 127.9% entre 2023 y 2024, lo que mantiene presión sobre los precios y márgenes de productos de consumo.

Asimismo, el documento destaca que la confianza del consumidor se ha convertido en un factor determinante en las decisiones de compra. A nivel global, 95% de los consumidores considera este elemento muy o algo importante al elegir una marca.

En el caso de México, este indicador alcanza 98%, lo que coincide con un gasto más consciente y una mayor preferencia por productos que ofrecen transparencia y simplicidad, tendencia que también se observa en Estados Unidos, donde los productos con etiquetas limpias crecen 7.5%, por encima del promedio del sector de gran consumo. Con información de El Universal