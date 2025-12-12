Saltillo: lo despojan de herencia mediante testamento postmortem; denuncian manipulación

La mañana de este viernes acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Job Martínez Oviedo, quien fue despojado de propiedades que heredó de su hermano y que están en juicio por parte de un enfermero y un notario público, en Saltillo. Con documentos en mano y acompañado de su abogado, Job informó que la artimaña ha sido fraguada por Rubén, un enfermero que labora en la Secretaría de Salud y que era el encargado de cuidar a su hermano finado, Juan Antonio Martínez Oviedo. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: muere menor que fue arrollado junto a su madre en el periférico LEA; ella continúa hospitalizada

Mostró cómo el acta de defunción de su hermano tiene fecha del 30 de noviembre de 2021, mientras que el testamento donde aparece el notario público número 96, José Manuel de las Fuentes Mariscal, dando fe, tiene fecha del 3 de agosto de 2022. Job indicó que resulta imposible que, después de un año de fallecido, su hermano haya podido solicitar el cotejado y la corrección del testamento, ya que había muerto nueve meses antes. Entre las propiedades que le dejó su hermano Juan Antonio se encuentran tres bienes, por los cuales se disputa Rubén, quien además de ser el enfermero que lo cuidaba, fue acusado de secuestrarlo cuando estaba enfermo.