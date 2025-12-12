No distraigan al Tal Samuel, por favor. Está jugando rugby, no fútbol

Ahora sí, al grano, como dijo el dermatólogo a su paciente adolescente de la Generación Z:

La felicitación es extensiva al municipio de Guadalupe, Nuevo León, a sus habitantes y autoridades.

Eso es cacahuates, nada, cero, comparado con no ver jugar aquí un partido de los “enanitos verdes”, pero no los rockeros argentinos.

Olvídense del desmadre económico que provocaría a las empresas de NL, aumentarles el Impuesto sobre Nóminas del 3 al 4%.

Si Rodrigo Medina lo aumentó del 2 al 3% y ningún santón de la I.P. chistó ¿por qué ahora andan tan alebrestrados porque el Tal Samuel se los quiere subir al 4%?

Es más, hasta el alcalde Adrián de la Garza se trepó al sainete, siendo que hace 10 años se quedó calladito cuando su jefe lo instruyó a apoyar el mentado aumento.

¿Y los de MORENA? ¿Desde cuándo tan alineados con los empresarios, siendo que su mesías tropical no los baja de vende patrias y traidores neoliberales?

Suenan bofo los legisladores de ese partido y también los de sus rémoras del PT y el PVEM, abogando por los sufridos presidentes de Caintra, Canaco y Coparmex-NL.

Que no se entere el Señor de los Pavorreales desde su trono en Palenque, porque les echa encima a la Godoy desde la FGR.

Lo mismo les digo a los otros alcaldes morenistas, pues deben saber que cualquier alianza del partido del pueblo -MORENA- con los chupasangres patrones, NO es bien vista por los rábanos del politburó en el poder.

A menos de que desde el Palacio Nacional les hayan mandado la señal de que el Tal Samuel es la piñata de las posadas que hoy empiezan.

Si así es el caso, me formo en la fila de quienes esperan el palo para darle ídem al peor gobernador en la historia de Nuevo León. Y , por favor, que NO nos venden los ojos, para apuntarle bien y quitarle lo hocicón.

Cajón Desastre:

- Mensaje para el Tal Samuel: En las canchas del Mundial se jugará fútbol.

- En tu cancha, gobernador, es RUGBY .

- PD Felicidades a mi hija, la Dra. Pita, hasta Viena, donde vive desde hace 6 años con su marido, Fede, austriaco de buena cepa. Allá también se celebra el Día de las Guadalupes. Yo la celebro aquí, extrañándola diamadres...