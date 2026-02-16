Coahuila entre los estados beneficiados: ISSSTE aumentó 48% inversión en equipo médico

Coahuila figura entre los estados beneficiados por la ampliación de infraestructura del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), luego de que el organismo destacara la inauguración del Hospital Regional de Alta Especialidad en Torreón como parte de su estrategia nacional de fortalecimiento en salud.

El ISSSTE informó que durante 2025 destinó una inversión significativa para reforzar el equipamiento médico en sus unidades. De acuerdo con una tarjeta informativa enviada a este medio, el presupuesto ejercido para la adquisición de equipo en los tres niveles de atención registró un incremento del 48% respecto al año anterior.

Mientras que en 2024 se destinaron mil 99.40 millones de pesos, en 2025 la cifra ascendió a mil 635.02 millones de pesos. El Instituto señaló que este crecimiento tiene como objetivo fortalecer la capacidad resolutiva de las unidades médicas ya existentes y mejorar la calidad de atención a la derechohabiencia.

En materia de infraestructura, además del hospital en Torreón, el organismo concretó la inauguración de la Clínica de Especialidades en Pachuca, Hidalgo; avanzó en la primera etapa del Hospital Regional de Tlajomulco, Jalisco; y del Hospital Regional de Alta Especialidad en Acapulco, Guerrero.

En cuanto al parque vehicular, el ISSSTE informó que sustituyó 486 ambulancias por 695 nuevas unidades, casi 100 de ellas de urgencias avanzadas, lo que representa una modernización sustancial de los servicios de traslado y atención prehospitalaria.

Asimismo, el Instituto se incorporó al programa La Clínica es Nuestra, mediante el cual se fortalecieron 562 clínicas y unidades de primer nivel con la participación directa de la derechohabiencia. A través de este esquema se adquirieron más de dos mil 400 equipos médicos y se realizaron alrededor de dos mil 500 acciones de mejora en infraestructura.

Para 2026, el ISSSTE cuenta con una autorización presupuestal de 4 mil 306.17 millones de pesos destinados a obra pública. Además, prevé gestionar recursos adicionales para alcanzar una inversión total de 6 mil 644.29 millones de pesos.

Dentro del Plan de Obras 2026 se contempla la construcción, ampliación y remodelación de 241 unidades médicas en el país, lo que busca consolidar una red hospitalaria con mayor capacidad de atención y cobertura.