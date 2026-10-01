Coahuila, entre los estados con mayor brecha de ingresos entre hombres y mujeres

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    Coahuila, entre los estados con mayor brecha de ingresos entre hombres y mujeres
    Coahuila registra una brecha de ingresos por género de 11.6%, que lo coloca en el lugar 11 nacional. ESPECIAL

Coahuila se queda a un puesto de entrar al top 10 de estados con mayor brecha de ingresos entre hombres y mujeres, con una diferencia de 11.6%

Coahuila se ubica en el lugar 11 entre las entidades del país con mayor brecha de ingresos por género, con una diferencia de 11.6% entre los ingresos mensuales promedio de hombres y mujeres, de acuerdo con indicadores del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El indicador mide la diferencia de ingresos entre ambos grupos en relación con el ingreso mensual promedio de los hombres. En Coahuila, la brecha es mayor que la registrada en entidades como San Luis Potosí, con 10%; Guanajuato, con 10.3%, y Aguascalientes, con 10.6%.

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En contraste, Chiapas registra una brecha de 0.1%, Ciudad de México de 4.6% y Tamaulipas de 8.3%, mientras que Guerrero tiene la brecha más grande con 23.6%.

A este escenario se suma la participación económica de las mujeres en Coahuila, que alcanza 45.7%. Con este porcentaje, el estado ocupa el lugar 20 entre las 32 entidades federativas.

Colima registra la mayor participación económica femenina del país, con 56.6%, seguido de Baja California Sur, con 55.8%, y Ciudad de México, con 54.7%. En el extremo contrario se encuentran Chiapas, con 32.5%, y Veracruz, con 36.3%.

Los datos del IMCO también ubican a Coahuila con una informalidad femenina de 36.8%, mientras que 14.2% de las mujeres que quieren trabajar no pueden hacerlo.

$!La participación económica femenina en Coahuila alcanza 45.7%, porcentaje que ubica al estado en la posición 20 del país.
La participación económica femenina en Coahuila alcanza 45.7%, porcentaje que ubica al estado en la posición 20 del país. ESPECIAL

Entre los factores que forman parte del panorama de las condiciones económicas de las mujeres se encuentra el acceso a servicios de cuidado, donde el estado cuenta con una cobertura de cuidados de la primera infancia de 44.6%.

Este indicador permite observar una de las condiciones relacionadas con la participación de las mujeres en el mercado laboral, particularmente para quienes tienen responsabilidades de cuidado de niñas y niños pequeños.

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Otro de los indicadores considerados por el IMCO es el de mujeres preparadas, que en Coahuila se ubica en 46.3%. El dato forma parte de las condiciones asociadas con la participación económica femenina y permite observar la proporción de mujeres que cuentan con preparación para incorporarse al mercado laboral.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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