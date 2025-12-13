Coahuila entre los estados con menos denuncias por incumplimiento de servidores públicos en 2024

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Federal y Gobiernos Estatales (CNGF-E) 2025 del INEGI, en 2024 Coahuila se ubicó entre las entidades federativas con menor número de denuncias derivadas del incumplimiento de obligaciones por parte de personas servidoras públicas.

Durante ese año, se registraron 259 denuncias en la entidad, de las cuales 257 fueron consideradas procedentes y solo dos improcedentes, sin reportar casos pendientes ni con estatus distinto.

En total, México acumuló 140 mil 686 denuncias por incumplimiento en la Administración Pública Federal y las administraciones estatales. Los estados con mayor número de reportes fueron el Estado de México, con 23 mil 675 denuncias, y Jalisco, con 12 mil 597. En contraste, las cifras más bajas se registraron en Sinaloa, con 138, Yucatán, con 153, Quintana Roo, con 215, y Coahuila, que se ubica también entre los primeros lugares con menor incidencia.

El mismo ejercicio estadístico incorpora información sobre sanciones aplicadas durante el periodo. En Coahuila, 56 personas servidoras públicas fueron sancionadas.

La mayoría recibió amonestaciones privadas, con 33 casos; le siguieron 13 suspensiones del empleo, cargo o comisión; seis amonestaciones públicas y cuatro inhabilitaciones. Según los datos presentados no hubo destituciones ni sanciones económicas, tampoco indemnizaciones por daños y perjuicios.

A nivel nacional, el total de personas sancionadas ascendió a 9 mil 683, con mayor concentración en la Administración Pública Federal y en entidades que también encabezan las cifras de denuncias, como el Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León.

Coahuila, en cambio, mantiene un volumen reducido tanto de denuncias como de sanciones, lo que lo coloca entre los estados con menor actividad disciplinaria durante 2024.

Estados con menor número de denuncias:

1. Sinaloa – 138

2. Yucatán – 153

3. Quintana Roo – 215

4. Campeche – 239

5. Coahuila – 259