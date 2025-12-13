Coahuila entre los estados con menos denuncias por incumplimiento de servidores públicos en 2024

Coahuila
/ 13 diciembre 2025
    Coahuila entre los estados con menos denuncias por incumplimiento de servidores públicos en 2024
    Coahuila se ubicó entre las entidades con menor número de denuncias contra personas servidoras públicas en 2024. FOTO: CORTESÍA

259 funcionarios públicos de Coahuila fueron denunciados por incumplimiento de obligaciones y 56 fueron sancionados

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Federal y Gobiernos Estatales (CNGF-E) 2025 del INEGI, en 2024 Coahuila se ubicó entre las entidades federativas con menor número de denuncias derivadas del incumplimiento de obligaciones por parte de personas servidoras públicas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: clausura Profepa pozo de aguas en Saltillo y fraccionamiento en Arteaga

Durante ese año, se registraron 259 denuncias en la entidad, de las cuales 257 fueron consideradas procedentes y solo dos improcedentes, sin reportar casos pendientes ni con estatus distinto.

En total, México acumuló 140 mil 686 denuncias por incumplimiento en la Administración Pública Federal y las administraciones estatales. Los estados con mayor número de reportes fueron el Estado de México, con 23 mil 675 denuncias, y Jalisco, con 12 mil 597. En contraste, las cifras más bajas se registraron en Sinaloa, con 138, Yucatán, con 153, Quintana Roo, con 215, y Coahuila, que se ubica también entre los primeros lugares con menor incidencia.

El mismo ejercicio estadístico incorpora información sobre sanciones aplicadas durante el periodo. En Coahuila, 56 personas servidoras públicas fueron sancionadas.

La mayoría recibió amonestaciones privadas, con 33 casos; le siguieron 13 suspensiones del empleo, cargo o comisión; seis amonestaciones públicas y cuatro inhabilitaciones. Según los datos presentados no hubo destituciones ni sanciones económicas, tampoco indemnizaciones por daños y perjuicios.

A nivel nacional, el total de personas sancionadas ascendió a 9 mil 683, con mayor concentración en la Administración Pública Federal y en entidades que también encabezan las cifras de denuncias, como el Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León.

Coahuila, en cambio, mantiene un volumen reducido tanto de denuncias como de sanciones, lo que lo coloca entre los estados con menor actividad disciplinaria durante 2024.

Estados con menor número de denuncias:

1. Sinaloa – 138

2. Yucatán – 153

3. Quintana Roo – 215

4. Campeche – 239

5. Coahuila – 259

Temas


Estadísticas
Sanciones

Localizaciones


Coahuila

true

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Buen servicio

Buen servicio

true

POLITICÓN: Nuevo traslado de reos a Monclova para evitar hacinamiento en penales

La sequía abarca más del 70% del territorio coahuilense; Ocampo es uno de los dos municipios en el país con el mayor grado de sequía.

Lidera Coahuila en municipios con sequía; ganaderos pierden hasta 6 mil por cabeza
Detención de Édgar ‘N’ fue posible gracias a la coordinación de autoridades, afirma el mandatario.

‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres.

Estas son las fotografías de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Jeffrey Epstein publicadas por los demócratas
Compra. El Estadio Francisco I. Madero recibirá al intérprete de ‘Torero’ en uno de los conciertos más esperados del año.

¡Alista el aguinaldo! ¿Cuándo es la venta de boletos para Chayanne en Saltillo?
Sebastián García Flores recibió el Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025 como Atleta Absoluto, tras un año de resultados internacionales en tiro con arco.

Sebastián García Flores lidera la entrega del Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025 en Saltillo
El jengibre no es una panacea, pero sí una raíz medicinal con beneficios reales y comprobados

Jengibre: el potente antiinflamatorio natural que podría transformar tu bienestar diario