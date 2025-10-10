Coahuila, entre los principales estados donde alumnos de EU retornan e inician clases

Coahuila se consolidó como uno de los principales destinos de estudiantes mexicanos que regresan del extranjero durante el ciclo escolar 2024-2025.

Según informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, de los 153 mil 871 alumnos atendidos a nivel nacional provenientes del exterior, un porcentaje significativo se incorporó a escuelas de la entidad, junto con otros estados como Baja California, Sonora, Sinaloa, Nuevo León y Guanajuato.

TE PUEDE INTERESAR: Difunden en redes video de trabajadores municipales arrojando perros muertos al basurero en Piedras Negras

Delgado Carrillo destacó que de los estudiantes provenientes de Estados Unidos —que representaron el 42 por ciento del total— el 90.9 por ciento se integró a planteles de Coahuila y otras nueve entidades, reforzando la relevancia de la coordinación educativa en la frontera norte y otras regiones del país.

El funcionario participó en la firma de un acuerdo de cooperación con Tatiana Clouthier Carrillo, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), con el objetivo de garantizar el acceso educativo de los connacionales en retorno y fortalecer la enseñanza del español, la identidad cultural y el bilingüismo como ventaja estratégica en la educación.

Durante la XXXII Reunión Binacional del Programa de Educación Migrante (PROBEM) 2025, realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Delgado Carrillo resaltó que la Nueva Escuela Mexicana sitúa la dimensión ética de la educación como eje central.

“Educar es siempre una acción ética, valiente y justa, y este principio se materializa en las maestras y los maestros que cada día acompañan, reconocen y restituyen lo que la migración forzada fragmentó”, afirmó.

PROBEM, creado en 1996, permite que docentes mexicanos presten servicios educativos en comunidades mexicanas de Estados Unidos y, de manera recíproca, maestros estadounidenses se integren temporalmente en México.

Además, los equipos del programa desarrollan materiales pedagógicos específicos, como el Cuaderno de Trabajo “Mexicanos en el Exterior”, el manual “Caminos de Aprendizaje” y el libro multigrado “¡A dónde voy, la escuela va conmigo!”, diseñados para atender a estudiantes en movilidad y asegurar su adaptación escolar.

TE PUEDE INTERESAR: Condenan a 10 años de prisión a hombre por intentar ingresar armas y mariguana en Piedras Negras

Por su parte, Clouthier Carrillo subrayó que la educación actúa como puente entre sociedades y destacó el compromiso de los docentes binacionales, quienes acompañan a los estudiantes, fortalecen la identidad cultural y promueven la cohesión de las comunidades mexicanas fuera del país.

“Educación y cultura actúan como nexos de encuentro; son quienes acompañan a nuestros connacionales y recogen el sentir de nuestra gente”, concluyó.

(Con información de Excelsior)