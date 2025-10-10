Coahuila, entre los principales estados donde alumnos de EU retornan e inician clases

Coahuila
/ 10 octubre 2025
    Coahuila, entre los principales estados donde alumnos de EU retornan e inician clases
    Más de 150 mil estudiantes mexicanos provenientes del extranjero se incorporaron al sistema educativo nacional, con énfasis en Coahuila y otros estados fronterizos. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

SEP e IMME impulsan la integración escolar de estudiantes mexicanos que regresan de Estados Unidos y refuerzan identidad cultural y bilingüismo

Coahuila se consolidó como uno de los principales destinos de estudiantes mexicanos que regresan del extranjero durante el ciclo escolar 2024-2025.

Según informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, de los 153 mil 871 alumnos atendidos a nivel nacional provenientes del exterior, un porcentaje significativo se incorporó a escuelas de la entidad, junto con otros estados como Baja California, Sonora, Sinaloa, Nuevo León y Guanajuato.

TE PUEDE INTERESAR: Difunden en redes video de trabajadores municipales arrojando perros muertos al basurero en Piedras Negras

Delgado Carrillo destacó que de los estudiantes provenientes de Estados Unidos —que representaron el 42 por ciento del total— el 90.9 por ciento se integró a planteles de Coahuila y otras nueve entidades, reforzando la relevancia de la coordinación educativa en la frontera norte y otras regiones del país.

El funcionario participó en la firma de un acuerdo de cooperación con Tatiana Clouthier Carrillo, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), con el objetivo de garantizar el acceso educativo de los connacionales en retorno y fortalecer la enseñanza del español, la identidad cultural y el bilingüismo como ventaja estratégica en la educación.

Durante la XXXII Reunión Binacional del Programa de Educación Migrante (PROBEM) 2025, realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Delgado Carrillo resaltó que la Nueva Escuela Mexicana sitúa la dimensión ética de la educación como eje central.

“Educar es siempre una acción ética, valiente y justa, y este principio se materializa en las maestras y los maestros que cada día acompañan, reconocen y restituyen lo que la migración forzada fragmentó”, afirmó.

PROBEM, creado en 1996, permite que docentes mexicanos presten servicios educativos en comunidades mexicanas de Estados Unidos y, de manera recíproca, maestros estadounidenses se integren temporalmente en México.

Además, los equipos del programa desarrollan materiales pedagógicos específicos, como el Cuaderno de Trabajo “Mexicanos en el Exterior”, el manual “Caminos de Aprendizaje” y el libro multigrado “¡A dónde voy, la escuela va conmigo!”, diseñados para atender a estudiantes en movilidad y asegurar su adaptación escolar.

TE PUEDE INTERESAR: Condenan a 10 años de prisión a hombre por intentar ingresar armas y mariguana en Piedras Negras

Por su parte, Clouthier Carrillo subrayó que la educación actúa como puente entre sociedades y destacó el compromiso de los docentes binacionales, quienes acompañan a los estudiantes, fortalecen la identidad cultural y promueven la cohesión de las comunidades mexicanas fuera del país.

“Educación y cultura actúan como nexos de encuentro; son quienes acompañan a nuestros connacionales y recogen el sentir de nuestra gente”, concluyó.

(Con información de Excelsior)

Temas


Alumnos
Educación
estudiantes

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
No se vislumbra un panorama claro sobre un posible acuerdo para reactivar al gobierno.

Inicia Casa Blanca despidos masivos tras cierre de gobierno en EU

Los manifestantes tomaron el cruce de Hidalgo con la calle Juárez en la Zona Centro de la ciudad.

Toman padres de familia vialidad en Saltillo por posible cierre de kínder
A los personas les encantan los lácteos.

5 mitos sobre los lácteos que indignan a los expertos
Inseguridad, al acecho

Inseguridad, al acecho
true

Gana Nobel de La Paz, activista venezolana, María Corina Machado
La comunidad científica advierte que una tormenta solar extrema podría causar apagones masivos, fallas en satélites y colapsos de comunicación a nivel mundial.

Tormenta Solar Extrema... ¿Está el mundo preparado para resistirla?
El asesor de Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al Comité Noruego del Nobel de anteponer “la política a la paz” por no entregárselo al mandatario norteamericano.

Acusa el asesor de Trump al Comité Noruego de anteponer ‘la política a la paz’ por no otorgarle el premio al mandatario estadounidense
true

¿Y el amparo?: ¡Kaputt (roto, acabado, destruido o inservible)!