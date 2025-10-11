Coahuila: Entrega DIF lentes a personas con deficiencias visuales en Saltillo

El Gobierno de Coahuila llevó a cabo, a través del Patrimonio de la Beneficencia Pública del DIF estatal y de Saltillo, la entrega de cientos de lentes de armazón en la Región Sureste, con lo que se busca mejorar la calidad de vida y la economía de los beneficiarios.

La acción es parte de las estrategias permanentes del DIF Coahuila para asegurar a los ciudadanos acceso a servicios de salud y bienestar, principalmente en los sectores más vulnerables.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF estatal, señaló que se mantiene el compromiso del gobierno estatal con el bienestar de las familias.

“Trabajamos para que cada acción, por pequeña que parezca, se traduzca en una mejora real en la vida de las personas. Estos lentes no solo corrigen la vista, sino que abren nuevas oportunidades para estudiar, trabajar y disfrutar plenamente de la vida. En equipo con el Gobierno del Estado y la Estrategia Mejora Coahuila, seguiremos fortaleciendo acciones que impulsen la salud, la inclusión y el desarrollo de las y los coahuilenses”.

En mayo, el DIF benefició a 2 mil 516 personas en la Región Laguna también con la entrega de lentes, lo que evidencia el compromiso con la salud visual y la equidad social en la entidad.

Durante la entrega en Saltillo estuvieron presentes Eliud Felipe Aguirre Vázquez, Secretario de Salud del Estado; Gabriel Elizondo Pérez, Coordinador General del Programa Mejora Coahuila; Alejandro Cepeda Valdés, Director General del DIF Coahuila; Latiffe Burciaga Neme, Directora del Patrimonio de la Beneficencia Pública; Bertha Castellanos Muñoz, Directora General del Centro Estatal del Adulto Mayor; y Rocío Ramos Moncada, Coordinadora General de la Unidad de Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.