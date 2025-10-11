Nearshoring en Coahuila impulsa demanda de traductores

Coahuila
/ 11 octubre 2025
    Nearshoring en Coahuila impulsa demanda de traductores
    Traductores e intérpretes especializados en inglés, chino, japonés y coreano se posicionan como profesionales altamente solicitados y bien remunerados en la región. FOTO: UNSPLASH

El crecimiento industrial derivado del nearshoring ha generado nuevas vacantes para traductores, especialmente en inglés, chino, japonés y coreano

El fenómeno del nearshoring en Coahuila ha traído consigo la llegada de empresas extranjeras, en su mayoría de origen asiático, lo que ha impulsado la necesidad de personal especializado no solo en áreas técnicas o de ingeniería, sino también en traducción e interpretación.

En el marco del Día Internacional de la Traducción, conmemorado el pasado 30 de septiembre, VANGUARDIA revisó distintas plataformas de empleo, donde se encuentran vacantes activas para traductores, principalmente de inglés y chino, con sueldos que pueden alcanzar hasta los 40 mil pesos mensuales, lo que refleja que se trata de un campo laboral bien pagado y en expansión.

Además de las oportunidades en empresas, los servicios profesionales de traducción también muestran una creciente demanda. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) cobra 250 pesos por cuartilla en la traducción de documentos, sin importar el idioma. En el caso de la interpretación simultánea, la tarifa por hora puede variar entre 2 mil y 2 mil 500 pesos, lo que posiciona esta actividad como una de las mejor remuneradas en el área.

Cecilia Quintana, de la Coordinación de Inglés Institucional de Relaciones Internacionales de la UAdeC, explicó que desde 2021, antes de la creación formal del Instituto de Lenguas Extranjeras, ya se había detectado esta necesidad mediante foros con empresas del sector. Señaló que, además del inglés, se solicitó formación en japonés, chino y coreano, debido a la presencia creciente de compañías asiáticas en la región.

En los últimos tres años, la demanda por estos idiomas ha crecido hasta en un 60%, lo que ha llevado al Centro de Idiomas a abrir más cursos y salones para atender la necesidad. Según Cecilia Quintana, ya se observa una contratación más constante de personal como traductores.

Sobre el trabajo de interpretación simultánea, explicó que se trata de una tarea exigente que requiere un alto nivel de concentración y habilidad mental, ya que implica escuchar, procesar y hablar en tiempo real.

Es entrenar tu cerebro para estar escuchando, estar procesando y estar hablando al mismo tiempo, es traducción en tiempo real. Es algo complejo, pero vale mucho la pena, porque ahorita está muy bien pagado y sí lo están buscando mucho. Es un mercado en alta demanda”, señaló.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

