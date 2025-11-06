Coahuila: Entrega Manolo Jiménez 3 nuevos cuarteles para fortalecer blindaje

Coahuila
/ 6 noviembre 2025
    Coahuila: Entrega Manolo Jiménez 3 nuevos cuarteles para fortalecer blindaje
    Jiménez Salinas reiteró que se construirán en total 15 cuarteles para fortalecer la seguridad. FOTO: ESPECIAL

Con inversión de 42.9 mdp, se entrega cuartel militar y dos de la Policía Estatal en municipios de Ocampo y Múzquiz

Con una inversión de 42.9 millones de pesos, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, entregó tres nuevos cuarteles de seguridad —uno militar y dos de la Policía Estatal— ubicados en los ejidos San Miguel y Boquillas del Carmen, del municipio de Ocampo, y en Morelos, Múzquiz.

Durante la ceremonia en el ejido San Miguel, el mandatario destacó que estas obras forman parte del programa estatal de fortalecimiento a la seguridad, con el que se construirán 15 cuarteles en todo el estado, en coordinación con el Ejército Mexicano y corporaciones federales.

“¡Seguimos blindando Coahuila! Hoy entregamos tres cuarteles más de los 15 que construimos. En esta región, entre Múzquiz, Ocampo y Acuña, ya suman cinco: El Melón, Morelos, Boquillas del Carmen, San Miguel y La Linda, que lleva un avance del 25 por ciento. La seguridad y la paz de nuestras familias son la prioridad número uno”, expresó Jiménez Salinas.

El gobernador reconoció el trabajo de las fuerzas de seguridad estatales y federales, a quienes calificó como “uno de los pilares” que mantienen a Coahuila como la segunda entidad más segura del país.

“Desde que llegamos, decidimos fortalecer nuestro modelo de seguridad con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. Hemos trabajado con todas las instituciones, desde el Ejército y la Guardia Nacional hasta las fiscalías y los municipios”, señaló.

El mandatario enfatizó que la coordinación interinstitucional ha sido clave para mantener la paz y la capacidad de reacción ante cualquier eventualidad, y reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura, equipamiento y tecnología para las corporaciones.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, explicó que estos cuarteles consolidan la presencia policial y militar en puntos estratégicos de la entidad, fortaleciendo las fronteras con otros estados.

“Con esta infraestructura reforzamos el blindaje de Coahuila, complementado con nuevos arcos de seguridad, patrullas, armamento y tecnología de última generación”, señaló.

La alcaldesa de Ocampo, Adriana Valdez López, agradeció al gobernador por su respaldo y destacó que la obra “fortalece la seguridad y el bienestar de las familias del municipio”.

En el evento también participaron Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado; el coronel Luis Armando Castro Álvarez, en representación del comandante de la 47 Zona Militar; Laura Jiménez Gutiérrez, alcaldesa de Melchor Múzquiz; así como los secretarios Miguel Ángel Algara Acosta (Infraestructura) y Jesús María Montemayor Garza (Desarrollo Rural), entre otros funcionarios.

