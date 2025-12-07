Coahuila: Detectan casos de profes que pagaron para simular incapacidades

/ 7 diciembre 2025
    Profesores habrían pagado por obtener una incapacidad médica, lo cual sería violatorio de la Ley del ISSSTE. Foto: Archivo

En el Estado podrían existir hasta 400 casos bajo este modus, principalmente de plazas federales

En semanas recientes trascendió la investigación a docentes de educación básica por presentar incapacidades y justificantes médicos presuntamente obtenidos mediante pagos a médicos del ISSSTE.

De acuerdo con denunciantes que solicitaron anonimato, en el estado podrían existir hasta 400 casos relacionados, en su mayoría de personal con plaza federal, lo que ha derivado en suspensiones laborales y en la evaluación de posibles bajas definitivas. También se reporta la separación de algunos médicos por estas prácticas.

Fuentes cercanas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación confirmaron que, solo durante el ciclo escolar anterior, la Sección 5 detectó más de 50 casos vinculados con la expedición irregular de licencias médicas, varios de ellos relacionados con Rafael Balderas, exsecretario de Promociones Económicas de la sección, quien fue destituido hace algunas semanas por el líder sindical Everardo Padrón. Según señalaron, su intervención consistía en ofrecer o gestionar incapacidades para quienes lo solicitaban.

Balderas ya había estado bajo escrutinio público en 2022, cuando trabajadores denunciaron que obtuvo una pensión por invalidez de forma indebida bajo el diagnóstico de espondilitis anquilosante, pese a mantener una agenda activa en eventos deportivos, sociales y políticos.

El artículo 50 de la Ley del ISSSTE establece que, si se comprueba que los documentos son falsos, el Instituto puede revisarlos y denunciar los hechos ante el Ministerio Público.

$!La Sección 5 detectó 50 casos de expedición de licencias médicas con irregularidades, las cuales son investigadas.
La Sección 5 detectó 50 casos de expedición de licencias médicas con irregularidades, las cuales son investigadas. Foto: Especial

Tras estos antecedentes, el sindicato implementó nuevos controles para frenar el uso irregular de justificantes. Ahora, la validación de incapacidades y licencias queda exclusivamente en manos del secretario de Seguridad Social de la Sección, en coordinación con las autoridades del ISSSTE, quienes determinarán qué casos cumplen realmente con los criterios médicos para ser autorizados.

Señalaron además que los casos vinculados con Balderas permanecen en investigación para determinar si hubo pago, si existía una enfermedad real o si intervino un médico particular que posteriormente buscó validar la incapacidad ante el Instituto. Algunas de estas indagatorias podrían derivar en la pérdida de plazas docentes, dependiendo de los resultados.

La Oficina de Enlace de la Secretaría de Educación Pública en el estado confirmó que existen casos bajo investigación y que estas revisiones han derivado en múltiples suspensiones, aunque no precisó una cifra.

En contraste, la Secretaría de Educación de Coahuila y el ISSSTE no emitieron posicionamiento pese a las solicitudes realizadas por este medio.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

