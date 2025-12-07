Coahuila: Detectan casos de profes que pagaron para simular incapacidades

En semanas recientes trascendió la investigación a docentes de educación básica por presentar incapacidades y justificantes médicos presuntamente obtenidos mediante pagos a médicos del ISSSTE.

De acuerdo con denunciantes que solicitaron anonimato, en el estado podrían existir hasta 400 casos relacionados, en su mayoría de personal con plaza federal, lo que ha derivado en suspensiones laborales y en la evaluación de posibles bajas definitivas. También se reporta la separación de algunos médicos por estas prácticas.

Fuentes cercanas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación confirmaron que, solo durante el ciclo escolar anterior, la Sección 5 detectó más de 50 casos vinculados con la expedición irregular de licencias médicas, varios de ellos relacionados con Rafael Balderas, exsecretario de Promociones Económicas de la sección, quien fue destituido hace algunas semanas por el líder sindical Everardo Padrón. Según señalaron, su intervención consistía en ofrecer o gestionar incapacidades para quienes lo solicitaban.

Balderas ya había estado bajo escrutinio público en 2022, cuando trabajadores denunciaron que obtuvo una pensión por invalidez de forma indebida bajo el diagnóstico de espondilitis anquilosante, pese a mantener una agenda activa en eventos deportivos, sociales y políticos.

El artículo 50 de la Ley del ISSSTE establece que, si se comprueba que los documentos son falsos, el Instituto puede revisarlos y denunciar los hechos ante el Ministerio Público.