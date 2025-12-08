Coahuila: Sufren carboneros por mala evaluación en CFE

Fuertes pérdidas económicas reportan productores de carbón, que apenas iniciaron con la entrega a la CFE, debido a la mala calificación que recibe el mineral que entra a la paraestatal.

Por eso, a propuesta del gobierno estatal, carboneros y directivos de la CFE instalarán un patio de acopio para tercerías, al interior de las plantas carboeléctricas, para agilizar la entrega del mineral.

Actualmente un camión tarda veinte horas aproximadamente para ingresar a los patios en Nava, a someter a revisión y entregar el carbón, lo que genera pérdidas de tiempo a los transportistas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Elección del Papa y del líder de CTM son iguales’: Tereso Medina

Los productores, a su vez, pierden fuertes cantidades de dinero, pues deben pagar más horas por tráiler y, además, en caso de que les retengan o regresen el carbón, pierden lo invertido en las minas.

Esta semana, el director del proyecto, Lauro Villarreal, se reunirá con carboneros y funcionarios de la CFE para ubicar el patio de tercería para el carbón rechazado por los laboratorios de la CFE.

Este servirá como centro de reserva de carbón para una segunda opinión sobre el mineral que supuestamente incumple con las calidades solicitadas por la Comisión Federal de Electricidad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Funciona sinergia entre Manolo Jiménez y Javier Díaz

La medida parece desesperada, pero más desesperados andan los productores, que pierden y pierden dinero por cada tonelada de carbón rechazada e inmovilizada por la paraestatal.

DÚO DINÁMICO

La buena relación del fiscal general, Federico Fernández, y el alcalde Carlos Villarreal, da buenos resultados, y ahora Monclova tendrá la primera academia regional de policía en Coahuila.

La citada academia se construirá a un costado de lo que será el Centro Integral de Seguridad, cuya instalación concluye en aproximadamente mes y medio, destacó el subsecretario Sergio Sísbeles.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Federico Fernández por Óscar Pimentel en la Secretaría de Gobierno de Coahuila?

El edil monclovense y el fiscal del estado acordaron la obra apenas hace unos días, durante el pase de lista de la policía, en la ex capital del acero.

Sísbeles dijo que la primera escuela regional de policía fortalecerá la política de prevención del delito y la procuración de justicia en la región centro de la entidad.

Interesante dupla....

EL MEJOR REGALO...

Una buena dotación de libros de la edición “Grandeza”, escrita por Andrés Manuel López Obrador, llegará a manos de amigos y políticos cercanos al senador Luis Fernando Salazar.

Salazar Fernández no ha leído aún el libro, pero eso parece que es pecata minuta, pues dicen que ya pidió presupuesto, con descuento por mayoreo, del nuevo ejemplar lópezobradorista.

Diciembre es un buen mes para este tipo de obsequios, y Luis Fernando trae fuerte interés en fomentar la lectura al interior de la 4T en Coahuila y entre el empresariado comarcano.

“Grandeza”, por cierto, ya está en la mayoría de las librerías del país y se vende bien...

SIN CANDIDATA

El Partido del Trabajo, que dirige Ricardo Mejía Berdeja, anda en busca de una candidata para el distrito que incluye a Ramos Arizpe.

Pero ninguna fémina se ha mostrado interesada en contender bajo las siglas del PT, lo que obligó a Ricardo a intentar conseguir algún perfil del PRIAN, inconforme con la alianza.

Mejía Berdeja ofreció el oro y el moro a dos que tres aliancistas ramosarizpenses de alto perfil político, pero obtuvo un no como respuesta.

Si saben de alguna, por favor comuníquense con el diputado federal...

DUETO MONTEMAYOR

Al que reportan consiguiendo fechas y cobrando anticipos para las presentaciones del dueto Montemayor, conformado por sus hijos, es al secretario de Fomento Agropecuario de Coahuila.

Y es que, tras el éxito de la presentación de los hijos de Chuma Montemayor en reciente recital musical de la UVM, al funcionario estatal le salió lo productor, al estilo de Pepe Aguilar.

Chuma quedó impresionado con la vena musical de sus vástagos, que deleitaron al público con su música country, y ya los quiere llevar a La Voz Kids México, Operación Triunfo y otros concursos.

Por lo pronto, ya cobró varios anticipos del dueto Montemayor para las ediciones 2026 de las ferias de Saltillo, Monclova y Torreón.

Ah, raza...

La pregunta de hoy: ¿Será verdad que ahora que llegó a la FGR, al güero Boone se le despertó el gusanito de ir por la gubernatura de Coahuila?