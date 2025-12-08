POLITICÓN: Destapan esquema de ‘moches’ en incapacidades del ISSSTE para maestros del SNTE

I. MUDANZAS

Para los que estaban con el pendiente, el Partido Verde Ecologista renovó ayer su dirigencia estatal en Coahuila. La nueva líder en la entidad es la regidora del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Gloria Areli Flores Oyervides, y el secretario de Organización, muy al estilo de la Cuatroté, es quien verdaderamente toma las decisiones en dicho organismo: José Refugio “Pepe Cuco” Sandoval. Como se sabe, de manera formal el Verde es –o dice ser– un aliado de Morena a nivel nacional, pero a nivel estatal, y no solamente en Coahuila, se comporta de forma, digamos, “pragmática”, por lo que la renovación de su liderazgo local debe leerse en ese contexto.

II. ATÍNELE

Pocos tienen duda de lo que el Verde hará en el proceso electoral que ya se encuentra en marcha: irán “por la libre”, es decir, jugarán a dividir el voto y a conservar la curul que actualmente tienen en el Poder Legislativo. Para decirlo más claro: no le van a ayudar a Morena a mejorar su posición en la próxima legislatura estatal y, en todo caso, la duda es qué nombre será colocado en el primer lugar de lista de “pluris”: ¿el de Areli o el de Cuco”? Que comiencen las apuestas...

III. EL TEATRO DE LA REFORMA

Desde que se anunció, el Foro sobre la Reforma Electoral fue presentado como un espacio para “escuchar todas las voces”, incluidas las ciudadanas. Pero al revisar el programa oficial del evento de hoy en Saltillo, se confirma que eso era puro cuento. La bienvenida corre a cargo del secretario de Gobierno, Óscar Pimentel; la exposición de motivos, del Jefe de Asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas; y las intervenciones corren entre funcionarios electorales y diputados locales. ¿Dónde están las organizaciones civiles? ¿Y las voces independientes? Esto no es foro, es pasarela controlada. Todo bien amarrado y sin riesgo.

IV. NEÓFITOS ELECTORALES

Lo que veremos este lunes es una coreografía sin disidencia, con actores leyendo líneas que otros les escribieron. Participarán diputadas y diputados que ni siquiera entienden el tema, cuyas “aportaciones” estarán cuidadosamente redactadas para simular reflexión. Del elenco, sólo el presidente provisional del IEC, Óscar Rodríguez, podría opinar con sustento. El resto... podrían no ir y no se notaría. ¿No sería más honesto cancelar el show y publicar el dictamen final? Ahorra tiempo, dinero... y vergüenzas.

V. EFECTO SAMUEL

El emecista Samuel García no aprende. Apenas salió el grupo F en el sorteo del Mundial, se adelantó a anunciar que Países Bajos jugaría en Monterrey y hasta les ofreció cheve gratis. “Puro Heineken, papá”, dijo, celebrando como si ya hubiera pitado el árbitro. Al día siguiente, la FIFA publicó el calendario oficial y ¡sorpresa!: los holandeses jugarán en Estados Unidos. En Nuevo León, la selección local será Túnez. En redes sociales no faltaron los memes, pero lo grave no es el oso: lo preocupante es que todo lo que Samuel toca –mejor dicho: menciona– corre el riesgo de no concretarse.

VI. ANUNCIO PRECOZ

No es la primera vez que Samuel se adelanta y termina en ridículo. Ya lo hizo con Tesla, anunciando una megafábrica que nunca llegó; con NVIDIA, que salió a desmentirlo tras su “bienvenida” en redes; y ahora con Países Bajos, que no llegará. Lo suyo es una especie de maldición ejecutiva: todo lo que presume se cae. Samuel gobierna desde el storytelling y los trending topics. Así que si usted es empresario o aficionado, rece para que el gobernador no le eche flores... porque en cuanto habla, lo echa todo a perder.

VII. REDES DE CORRUPCIÓN

La corrupción es como la humedad: se cuela por cualquier grieta. Y cuando no hay controles, o cuando nadie vigila con intención real de impedir las conductas indebidas, pues con más ganas. Ahora resulta que hasta en la expedición de incapacidades, para profes de la Sección 5 del SNTE, que a nivel nacional encabeza “El Paisano” Alfonso Cepeda Salas, ya se detectó un esquema de “moches” para que médicos del ISSSTE les permitieran gozar de licencias médicas sin que estuvieran enfermos. El problema, como siempre, no es que el hecho haya ocurrido, o que se descubra, sino que nadie haga nada para castigar como corresponde.

VIII. SILENCIO

La secretaria Anticorrupción a nivel federal, Raquel Buenrostro; el director del ISSSTE, Martí Batres, y el dirigente nacional del SNTE, todos integrantes de la Cuatroté, tendrían que poner ejemplo y probar que las cosas “ya no son como antes” y que, de verdad, ellos representan un nuevo periodo de la vida pública del país. Pero desde ahora puede apostarse, doble contra sencillo, que eso no va a ocurrir y que, en cuanto el asunto se disipe en los medios, todo mundo volteará hacia otro lado. Al tiempo.

IX. BALANCE

Siguiendo con la temporada de informes, hoy toca el turno al ramosarizpense Tomás Gutiérrez Merino, quien por la tarde encabezará el acto ciudadano –así se estila decir ahora– en el cual rendirá cuentas de lo hecho en los primeros doce meses al frente de la comuna. No hace falta ser muy perspicaces para adivinar los principales logros que presumirá el alcalde desde el atril que usará para dirigirse a la ciudadanía: la ruta estudiantil gratuita, la primera Clínica de la Salud Popular en Analco y el Centro de Inteligencia y Monitoreo C2. Y es que, en tiempos de las “benditas redes sociales”, poco de sorpresa puede haber en un informe.