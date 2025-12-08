Prevén más volátil 2026 por revisión del T-MEC

Ante la inminente renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) habrá mayor volatilidad en los mercados para inversiones de cartera, advirtió Alejandro H. Garza Salazar, presidente de la firma boutique de inversión Aztlán Equity Management.

“Mientras siga Donald Trump en la Presidencia estadounidense, la volatilidad seguirá y es por eso que el 2026 va a ser retador, porque estamos entrando con valuaciones altas y a la vez con un alto nivel de incertidumbre por todos estos factores de políticas globales y no sólo de política de comercio exterior”, anticipó.

“Entonces parte de lo que hemos hecho en Aztlán es desarrollar las políticas de coberturas para poder gestionar la volatilidad”.

Señaló que para compensar la volatilidad en los mercados en 2025, la incertidumbre que genera la Administración del Presidente Donald Trump, la firma de gestión de fondos de inversión tuvo que recurrir al mercado de coberturas para respaldar a sus fondos comercialmente intercambiables, conocidos como ETFs.

“Tuvimos que rediseñar la estrategia original que estaba muy enfocada en el comercio entre los tres países, es decir, logística, transporte, naves industriales”, indicó.

”Nos enfocamos a temas que son más agnósticos relacionados con la renegociación del tratado entre los tres países y que van más encaminados a nuestra tesis de largo plazo que es la integración comercial de los tres países”.

Al presentar los resultados de sus ETFs en 2025, señaló que lograron rendimientos en el mercado de riesgo o “equities” en un rango de entre 30 y 40 por ciento, mientras que en el mercado de renta fija las ganancias se movieron en un rango de entre 6 y 8 por ciento.