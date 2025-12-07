Incendio de tráiler paraliza la autopista Monterrey–Saltillo

Coahuila
/ 7 diciembre 2025
    Incendio de tráiler paraliza la autopista Monterrey–Saltillo
    El tráiler terminó completamente envuelto en llamas, lo que obligó al cierre total de la autopista Monterrey–Saltillo para evitar riesgos a los automovilistas. FOTO: CORTESÍA

El incendio de un tráiler en la autopista Monterrey–Saltillo provocó el cierre de la vía, generando caos vial

Un fuerte accidente fue reportado la tarde de este domingo en la autopista Monterrey–Saltillo, lo que provocó el cierre total de la circulación en ambos sentidos, generando una importante afectación al tránsito vehicular hacia la capital de Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor del kilómetro 60, a la altura del municipio de García, donde un tráiler se vio involucrado en un siniestro que derivó en un incendio de gran magnitud.

TE PUEDE INTERESAR: Centro de vinculación laboral de Saltillo atiende a más de 35 mil personas

La unidad de carga pesada terminó envuelta en llamas, lo que ocasionó que el fuego se propagara rápidamente por toda la estructura del vehículo, generando una intensa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

Ante el riesgo que representaba la situación, autoridades cerraron por completo la autopista en ambos sentidos, extendiendo el bloqueo desde el kilómetro 54 hasta el 81, con el objetivo de prevenir accidentes adicionales y permitir las labores de emergencia.

Elementos de Protección Civil del Estado recibieron el reporte del siniestro alrededor de las 18:00 horas y se movilizaron de inmediato al lugar, junto con personal de bomberos y corporaciones de seguridad para controlar el fuego y asegurar la zona.

Debido al cierre, se recomendó a los automovilistas tomar vías alternas, ya que el tránsito hacia Saltillo y hacia Monterrey se vio severamente afectado durante varias horas, con largas filas de vehículos varados en la carretera.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre personas lesionadas, aunque continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente y el tiempo estimado para la reapertura total de la vialidad.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo
carretera saltillo-Monterrey

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Leyes y triquiñuelas: El factor político y legal de la reforma laboral
La iniciativa plantea limitar incrementos en pólizas, transparentar servicios médicos incluidos y fortalecer las facultades de sanción de la Profeco ante prácticas abusivas.

Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final
El estudio nacional coordinado por CIBI Digital reveló que más del 80% de niñas y niños de entre 6 y 12 años ya tiene acceso a internet.

Coahuila: educación digital de los menores requiere un esfuerzo conjunto, no solo de las familias

El programa Código Mariposa brinda atención a familias que enfrentan pérdidas gestacionales y neonatales.

Código Mariposa: Coahuila implementa acompañamiento y espacios privados para duelo perinatal en 14 hospitales
Autoridades sanitarias intensifican las recomendaciones a la población para eliminar recipientes con agua estancada en patios y azoteas, con el objetivo de reducir los riesgos de contagio de dengue en la entidad.

Coahuila contiene la ola de dengue y reduce casos en más del 85 por ciento
FOTO: FREEPIK

El verdadero desafío de prometer accesibilidad: Día Internacional sobre las Personas con Discapacidad
true

POLITICÓN: ¿Festejo justificado? Sheinbaum llena el Zócalo, mientras estallan coches bomba en Michoacán

Un mundo paralelo

Un mundo paralelo