Incendio de tráiler paraliza la autopista Monterrey–Saltillo

Un fuerte accidente fue reportado la tarde de este domingo en la autopista Monterrey–Saltillo, lo que provocó el cierre total de la circulación en ambos sentidos, generando una importante afectación al tránsito vehicular hacia la capital de Coahuila. De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor del kilómetro 60, a la altura del municipio de García, donde un tráiler se vio involucrado en un siniestro que derivó en un incendio de gran magnitud.

⚠️AVISO⚠️

Atención de accidente en km 65 dirección Saltillo de la @autopistasalmty

.

Cerrada la vialidad dirección ambos sentidos del km 54 al km 81.

Tome vías alternas. — Autopista Saltillo-Monterrey (@autopistasalmty) December 8, 2025

La unidad de carga pesada terminó envuelta en llamas, lo que ocasionó que el fuego se propagara rápidamente por toda la estructura del vehículo, generando una intensa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. Ante el riesgo que representaba la situación, autoridades cerraron por completo la autopista en ambos sentidos, extendiendo el bloqueo desde el kilómetro 54 hasta el 81, con el objetivo de prevenir accidentes adicionales y permitir las labores de emergencia.

