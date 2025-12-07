Coahuila: Arranca planta de Ensamble de GM con paro técnico de fin de año... ¡de un mes!

/ 7 diciembre 2025
    Coahuila: Arranca planta de Ensamble de GM con paro técnico de fin de año... ¡de un mes!
    La planta de Ensamble de GM ya está bajo paro técnico y seguirá hasta la primera semana de 2026. Foto: Archivo

En los últimos dos años no se había reportado un freno en la actividad tan largo; en 2022 fue de cinco semanas

La planta de Ensamble de General Motors comenzó con un paro técnico de fin de año que en esta ocasión se prolongará por tres semanas, informaron fuentes al interior de la armadora.

De acuerdo con personal de la compañía, en esta ocasión el paro en el área de Ensamble, el cual se lleva a cabo cada fin de año, iniciará el próximo miércoles 17 de diciembre y se prolongará hasta el 6 de enero.

En los últimos dos años, este freno en la producción de esta planta de GM no ha rebasado las tres semanas.

En 2024, el paro comenzó el 20 de diciembre, reanudando labores de forma paulatina entre el 2 y el 6 de enero de 2025.

Mientras que un año antes, comenzó el 16 de diciembre para volver a las actividades el 3 de enero.

$!La Equinox eléctrica es uno de los modelos estelares que GM produce en la localidad.
La Equinox eléctrica es uno de los modelos estelares que GM produce en la localidad. Foto: Especial

Sin embargo, en 2022, la misma planta de Ensamble tuvo un paro técnico similar al de este año, ya que comenzó desde el 23 de diciembre y se prolongó hasta el 30 de enero de 2023.

En el transcurso de este 2025, la planta ya se ha ido a paro técnico. Entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre se frenaron actividades ante los bloqueos carreteros en Guanajuato, lo cual terminó por impactar en la localidad.

Asimismo, en la última semana de abril se reportó un paro de cinco días, entre el 28 de abril y el 2 de mayo.

PRODUCEN EQUINOX ELÉCTRICA CON VOLANTE A LA DERECHA

Fuentes al interior de la armadora revelaron que ya comenzaron el ensamblaje de la Equinox eléctrica en la localidad, pero con el volante del lado derecho.

Estas unidades estarían destinadas para ser exportadas hacia el mercado europeo, en particular aquellos con fuerte influencia británica.

