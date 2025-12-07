Coahuila: Arranca planta de Ensamble de GM con paro técnico de fin de año... ¡de un mes!

La planta de Ensamble de General Motors comenzó con un paro técnico de fin de año que en esta ocasión se prolongará por tres semanas, informaron fuentes al interior de la armadora.

De acuerdo con personal de la compañía, en esta ocasión el paro en el área de Ensamble, el cual se lleva a cabo cada fin de año, iniciará el próximo miércoles 17 de diciembre y se prolongará hasta el 6 de enero.

En los últimos dos años, este freno en la producción de esta planta de GM no ha rebasado las tres semanas.

En 2024, el paro comenzó el 20 de diciembre, reanudando labores de forma paulatina entre el 2 y el 6 de enero de 2025.

Mientras que un año antes, comenzó el 16 de diciembre para volver a las actividades el 3 de enero.