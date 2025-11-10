Coahuila entrega por primera vez el Premio ‘Yo por la Inclusión’; Fundación Te Quiero Ver Feliz recibe 100 mil pesos

Menciones honoríficas reconocen proyectos inclusivos en Saltillo, Monclova, San Pedro y San Buenaventura, cada uno con un estímulo de 10 mil pesos

/ 10 noviembre 2025
El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) y el DIF Estatal, entregó por primera vez el Premio Estatal “Yo por la Inclusión”. El evento reconoció a organizaciones, empresas e individuos que impulsan el respeto, la equidad y el bienestar compartido en la entidad.

El titular de la SIDS, Enrique Martínez y Morales, calificó el galardón como un acto de justicia y dignidad. Destacó que el verdadero desarrollo no se mide solo en cifras, sino en las oportunidades que se generan y la empatía que se siembra.

$!El titular de la SIDS, Enrique Martínez y Morales, resaltó que el Premio “Yo por la Inclusión” representa un acto de justicia y dignidad, destacando que el desarrollo se mide en oportunidades y empatía.
El titular de la SIDS, Enrique Martínez y Morales, resaltó que el Premio “Yo por la Inclusión” representa un acto de justicia y dignidad, destacando que el desarrollo se mide en oportunidades y empatía. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

“Hoy es un día histórico para Coahuila. Por primera vez entregamos el Premio Estatal de la Inclusión ‘Yo por la Inclusión’”, mencionó Martínez y Morales ante los asistentes.

$!Erika Morquecho recibió una mención honorífica por su proyecto “Educar en la Inclusión”, una iniciativa originada en Saltillo enfocada en promover entornos educativos más accesibles.
Erika Morquecho recibió una mención honorífica por su proyecto “Educar en la Inclusión”, una iniciativa originada en Saltillo enfocada en promover entornos educativos más accesibles. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

El secretario subrayó que este reconocimiento premia una convicción profunda. “La inclusión no es una opción, sino un compromiso ineludible. No es una moda ni una consigna; es una forma de ver y entender la vida”, afirmó.

$!La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, subrayó la inversión superior a 47 millones de pesos en inclusión e hizo un llamado a reconocer las capacidades de cada persona.
La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, subrayó la inversión superior a 47 millones de pesos en inclusión e hizo un llamado a reconocer las capacidades de cada persona. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la fuerte inversión en la materia. Informó que el estado ha destinado “más de 47 millones de pesos en inclusión”.

$!La asociación Dulces Pasos, de San Buenaventura, recibió una mención honorífica por su proyecto dedicado a fomentar la inclusión mediante actividades formativas y de acompañamiento.
La asociación Dulces Pasos, de San Buenaventura, recibió una mención honorífica por su proyecto dedicado a fomentar la inclusión mediante actividades formativas y de acompañamiento. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

Salinas Valdés hizo un llamado a un cambio de perspectiva en la sociedad. El objetivo, dijo, es “dejar de ver la discapacidad para comenzar a ver las capacidades que tenemos cada uno de nosotros, y que esas son las que hay que potencializar”.

$!El gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció los proyectos premiados y afirmó que las iniciativas provienen de historias profundas y de gran entrega comunitaria.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció los proyectos premiados y afirmó que las iniciativas provienen de historias profundas y de gran entrega comunitaria. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

El gobernador Manolo Jiménez Salinas felicitó a los ganadores por sus proyectos, que surgen de historias “llenas de mucho amor” y entrega a la comunidad. Además, anunció la intención de que el gobierno estatal se sume para potenciar estas causas.

$!La asociación CAMPE, del municipio de San Pedro, obtuvo una mención honorífica por su labor orientada a impulsar la inclusión y fortalecer el trabajo comunitario.
La asociación CAMPE, del municipio de San Pedro, obtuvo una mención honorífica por su labor orientada a impulsar la inclusión y fortalecer el trabajo comunitario. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

“Todas las historias que vimos, de manera muy, muy breve pero profundas, son historias de personas que han decidido hacer algo grande por los demás”, comentó Jiménez Salinas en su intervención.

$!Juan Díaz fue reconocido con mención honorífica por su propuesta de crear una cooperativa que brinde empleo a jóvenes mayores de edad con discapacidad en Monclova.
Juan Díaz fue reconocido con mención honorífica por su propuesta de crear una cooperativa que brinde empleo a jóvenes mayores de edad con discapacidad en Monclova. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

Las menciones honoríficas, cada una con un estímulo de 10 mil pesos, fueron otorgadas a Erika Morquecho con su proyecto “Educar en la Inclusión” de Saltillo; a Juan Díaz, quien busca crear una cooperativa para beneficiar con empleo a jóvenes mayores de edad con discapacidad en Monclova; a la asociación CAMPE de San Pedro; y a la asociación Dulces Pasos de San Buenaventura.

El premio especial de 100 mil pesos fue para la Fundación Te Quiero Ver Feliz de Torreón, por el proyecto “Pasos Felices por la Inclusión”. Martínez y Morales concluyó que en Coahuila “la inclusión plena no es la meta; es el camino, y lo recorremos a pasos de gigantes”.

