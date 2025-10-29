Coahuila: Mejora pone en marcha nuevas acciones en la Región Sureste

Como parte del programa Mejora Coahuila, el Gobierno del Estado puso en marcha nuevas acciones sociales en la Región Sureste, que incluyen la entrega de apoyos alimentarios en Saltillo y la rehabilitación de calles en Parras de la Fuente.

En la colonia Las Torres de Saltillo se realizó la entrega del programa Huevo y Leche, que busca garantizar el acceso a productos básicos a familias en situación vulnerable. De acuerdo con el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, esta estrategia beneficia a más de 115 mil hogares en la capital del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Invita Torreón a vacunarse contra la influenza en Presidencia Municipal, es gratis

“El objetivo es que ningún hogar se quede sin alimentos básicos. Con este programa buscamos apoyar la economía familiar y promover una alimentación más completa”, señaló Elizondo durante el evento.

En representación del alcalde Javier Díaz González, el jefe del Despacho del Ayuntamiento, César Iván Moreno, destacó la coordinación entre el municipio y el Gobierno estatal para llevar a cabo programas de apoyo directo a la población.

Por otra parte, en Parras de la Fuente se entregaron obras de recarpeteo de calles con una inversión de 1.3 millones de pesos, como parte de las acciones de infraestructura impulsadas por Mejora Coahuila.

Elizondo Pérez y el alcalde Fernando Orozco Lara coincidieron en que los trabajos mejoran la movilidad urbana y contribuyen al desarrollo local.“Cada calle rehabilitada representa un paso hacia una mejor calidad de vida para las familias y visitantes de Parras”, expresó el coordinador estatal del programa.

El alcalde Orozco agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó que este tipo de obras responden a las necesidades más inmediatas de la población.

En ambos eventos participaron funcionarios estatales y municipales de las áreas de desarrollo social, salud, turismo y educación, además de representantes del DIF y del Congreso local.