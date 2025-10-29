Coahuila: Mejora pone en marcha nuevas acciones en la Región Sureste

Coahuila
/ 29 octubre 2025
    Coahuila: Mejora pone en marcha nuevas acciones en la Región Sureste
    En Saltillo se realizó la entrega del programa huevo y leche para familias vulnerables. FOTO: CORTESÍA

Entregan apoyos alimentarios en Saltillo y rehabilitan calles en Parras de la Fuente

Como parte del programa Mejora Coahuila, el Gobierno del Estado puso en marcha nuevas acciones sociales en la Región Sureste, que incluyen la entrega de apoyos alimentarios en Saltillo y la rehabilitación de calles en Parras de la Fuente.

En la colonia Las Torres de Saltillo se realizó la entrega del programa Huevo y Leche, que busca garantizar el acceso a productos básicos a familias en situación vulnerable. De acuerdo con el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, esta estrategia beneficia a más de 115 mil hogares en la capital del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Invita Torreón a vacunarse contra la influenza en Presidencia Municipal, es gratis

“El objetivo es que ningún hogar se quede sin alimentos básicos. Con este programa buscamos apoyar la economía familiar y promover una alimentación más completa”, señaló Elizondo durante el evento.

En representación del alcalde Javier Díaz González, el jefe del Despacho del Ayuntamiento, César Iván Moreno, destacó la coordinación entre el municipio y el Gobierno estatal para llevar a cabo programas de apoyo directo a la población.

Por otra parte, en Parras de la Fuente se entregaron obras de recarpeteo de calles con una inversión de 1.3 millones de pesos, como parte de las acciones de infraestructura impulsadas por Mejora Coahuila.

Elizondo Pérez y el alcalde Fernando Orozco Lara coincidieron en que los trabajos mejoran la movilidad urbana y contribuyen al desarrollo local.“Cada calle rehabilitada representa un paso hacia una mejor calidad de vida para las familias y visitantes de Parras”, expresó el coordinador estatal del programa.

El alcalde Orozco agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó que este tipo de obras responden a las necesidades más inmediatas de la población.

En ambos eventos participaron funcionarios estatales y municipales de las áreas de desarrollo social, salud, turismo y educación, además de representantes del DIF y del Congreso local.

Temas


Desarrollo Social
Gobierno

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida