Coahuila: Envía García Harfuch a elementos de la SSPC a Piedras Negras

Coahuila
/ 30 octubre 2025
    Coahuila: Envía García Harfuch a elementos de la SSPC a Piedras Negras
    Advirtieron que su presencia no responda a algún delito en particular, sino diferentes asignaciones. FOTO: CUARTOSCURO

Fuentes de Segob confirmaron que ‘no pocos’ efectivos arribaron esta semana al municipio fronterizo para combatir diversos delitos

Fuentes de la Secretaría de Gobernación federal confirmaron que durante los últimos días se ha registrado la llegada de un número importante de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al municipio fronterizo de Piedras Negras, en Coahuila.

Desde inicios de esta semana, en redes sociales se empezaron a difundir videos sobre la llegada de diversas caravanas con elementos de la SSPC a bordo en la carretera 57, que comunica a la ciudad de Piedras Negras.

TE PUEDE INTERESAR: Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales

Al respecto, fuentes informaron que aunque trascendió que el operativo se ha centrado en contra de una posible red de huachicol, en realidad va en contra de diversas situaciones delictivas en la frontera.

“Es de todo”, comentaron las fuentes.

Al respecto, destacaron que es falsa la información de que Omar García Harfuch, titular de la SSPC, arribó a la ciudad, al menos hasta el momento, para encabezar la llegada de los elementos, sin embargo, se advirtió que sí fue su orden el envío de dicho despliegue a Piedras Negras.

“No son pocos”, advirtieron sobre la cantidad de elementos que arribaron a la ciudad fronteriza.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Personajes


Omar García Harfuch

true

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida