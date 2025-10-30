Coahuila: Envía García Harfuch a elementos de la SSPC a Piedras Negras

Fuentes de la Secretaría de Gobernación federal confirmaron que durante los últimos días se ha registrado la llegada de un número importante de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al municipio fronterizo de Piedras Negras, en Coahuila.

Desde inicios de esta semana, en redes sociales se empezaron a difundir videos sobre la llegada de diversas caravanas con elementos de la SSPC a bordo en la carretera 57, que comunica a la ciudad de Piedras Negras.

TE PUEDE INTERESAR: Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales

Al respecto, fuentes informaron que aunque trascendió que el operativo se ha centrado en contra de una posible red de huachicol, en realidad va en contra de diversas situaciones delictivas en la frontera.

“Es de todo”, comentaron las fuentes.

Al respecto, destacaron que es falsa la información de que Omar García Harfuch, titular de la SSPC, arribó a la ciudad, al menos hasta el momento, para encabezar la llegada de los elementos, sin embargo, se advirtió que sí fue su orden el envío de dicho despliegue a Piedras Negras.

“No son pocos”, advirtieron sobre la cantidad de elementos que arribaron a la ciudad fronteriza.