Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales

Coahuila
/ 30 octubre 2025
    Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
    Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación. Foto: Especial

Ante crisis hídrica, consideran que las autoridades locales también deben ser parte activa de las soluciones

Durante el Foro Permanente de Aguas Binacionales, especialistas en recursos hídricos advirtieron que la crisis del agua en la frontera entre México y Estados Unidos está marcada por desafíos en la distribución, el almacenamiento y el suministro, por lo que se requieren nuevas soluciones tecnológicas, diplomáticas y ambientales que incluyan la participación de los estados de Coahuila y Texas, así como de sus condados y municipios.

Los expertos reunidos en el foro —realizado de manera virtual este jueves— coincidieron en que el éxito de cualquier estrategia dependerá de su implementación adecuada y responsable.

TE PUEDE INTERESAR: Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

El consenso general fue que todo nuevo enfoque para resolver la crisis transfronteriza debe hacerse correctamente, lo que implica un proceso riguroso de due diligence (debida diligencia) en todos los aspectos: social, tecnológico y político.

El doctor en Geografía por la UNAM, Gonzalo Hach Kuri, enfatizó que los estados, municipios y condados deben formar parte activa en la generación de soluciones.

Asimismo, se destacó que la tecnología no puede aplicarse de forma aislada ni irresponsable, sino que debe basarse en experiencias comprobadas y con resultados positivos.

$!La crisis hídrica ha creado un conflicto entre México y EU, generando una mayor presión para que México ceda líquido.
La crisis hídrica ha creado un conflicto entre México y EU, generando una mayor presión para que México ceda líquido. Foto: Archivo

RIESGO DE POLÍTICAS DE ‘ARRIBA HACIA ABAJO’

Uno de los principales señalamientos del foro se centró en la necesidad de no excluir la dimensión social en el diseño de nuevas soluciones hídricas.

No podemos generar nuevas soluciones sin considerar la parte social”, se advirtió, al tiempo que se citó como ejemplo el riesgo que representan algunas plantas desalinizadoras, las cuales podrían provocar el desplazamiento de comunidades si no se evalúan sus impactos adecuadamente.

TE PUEDE INTERESAR: Se reducen probabilidades de que México cumpla con el pago de su cuota de agua a Estados Unidos

En el ámbito político, los participantes —entre ellos la investigadora saltillense Rosario Sánchez— subrayaron que las políticas públicas no deben ser únicamente de tipo “top down” (de arriba hacia abajo), sino que deben surgir de procesos de consulta y participación real.

Las decisiones deben tomarse con todos los actores sentados en la mesa”, enfatizaron.

FORTALECER INSTITUCIONES Y COOPERACIÓN BINACIONAL

Otro tema crítico abordado fue la necesidad de proteger y fortalecer las estructuras de gobernanza existentes. Los expertos llamaron a evitar el debilitamiento de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento del Tratado de Aguas Internacionales de 1944.

Reconocieron, además, que aunque es urgente avanzar y no permanecer inactivos, la implementación de soluciones enfrenta un entorno complejo, marcado por la dificultad del clima político actual.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ahoga’ falta de financiamiento la modernización del Tratado de Aguas Binacionales, afirma experto

Esta discusión se dio en el contexto del plazo para la entrega de mil millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, derivado de las obligaciones del tratado binacional.

De no cumplirse con el pago correspondiente, la asignación de agua para Estados Unidos en el periodo octubre 2025–2030 aumentará de dos mil a tres mil millones de metros cúbicos, lo que agravaría las tensiones hídricas y diplomáticas entre ambos países.

Temas


Agua
A20
Política Internacional

Localizaciones


Estados Unidos
México

true

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida