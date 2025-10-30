Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Ante crisis hídrica, consideran que las autoridades locales también deben ser parte activa de las soluciones
Durante el Foro Permanente de Aguas Binacionales, especialistas en recursos hídricos advirtieron que la crisis del agua en la frontera entre México y Estados Unidos está marcada por desafíos en la distribución, el almacenamiento y el suministro, por lo que se requieren nuevas soluciones tecnológicas, diplomáticas y ambientales que incluyan la participación de los estados de Coahuila y Texas, así como de sus condados y municipios.
Los expertos reunidos en el foro —realizado de manera virtual este jueves— coincidieron en que el éxito de cualquier estrategia dependerá de su implementación adecuada y responsable.
TE PUEDE INTERESAR: Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC
El consenso general fue que todo nuevo enfoque para resolver la crisis transfronteriza debe hacerse correctamente, lo que implica un proceso riguroso de due diligence (debida diligencia) en todos los aspectos: social, tecnológico y político.
El doctor en Geografía por la UNAM, Gonzalo Hach Kuri, enfatizó que los estados, municipios y condados deben formar parte activa en la generación de soluciones.
Asimismo, se destacó que la tecnología no puede aplicarse de forma aislada ni irresponsable, sino que debe basarse en experiencias comprobadas y con resultados positivos.
RIESGO DE POLÍTICAS DE ‘ARRIBA HACIA ABAJO’
Uno de los principales señalamientos del foro se centró en la necesidad de no excluir la dimensión social en el diseño de nuevas soluciones hídricas.
“No podemos generar nuevas soluciones sin considerar la parte social”, se advirtió, al tiempo que se citó como ejemplo el riesgo que representan algunas plantas desalinizadoras, las cuales podrían provocar el desplazamiento de comunidades si no se evalúan sus impactos adecuadamente.
TE PUEDE INTERESAR: Se reducen probabilidades de que México cumpla con el pago de su cuota de agua a Estados Unidos
En el ámbito político, los participantes —entre ellos la investigadora saltillense Rosario Sánchez— subrayaron que las políticas públicas no deben ser únicamente de tipo “top down” (de arriba hacia abajo), sino que deben surgir de procesos de consulta y participación real.
“Las decisiones deben tomarse con todos los actores sentados en la mesa”, enfatizaron.
FORTALECER INSTITUCIONES Y COOPERACIÓN BINACIONAL
Otro tema crítico abordado fue la necesidad de proteger y fortalecer las estructuras de gobernanza existentes. Los expertos llamaron a evitar el debilitamiento de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento del Tratado de Aguas Internacionales de 1944.
Reconocieron, además, que aunque es urgente avanzar y no permanecer inactivos, la implementación de soluciones enfrenta un entorno complejo, marcado por la dificultad del clima político actual.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Ahoga’ falta de financiamiento la modernización del Tratado de Aguas Binacionales, afirma experto
Esta discusión se dio en el contexto del plazo para la entrega de mil millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, derivado de las obligaciones del tratado binacional.
De no cumplirse con el pago correspondiente, la asignación de agua para Estados Unidos en el periodo octubre 2025–2030 aumentará de dos mil a tres mil millones de metros cúbicos, lo que agravaría las tensiones hídricas y diplomáticas entre ambos países.