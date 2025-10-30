Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales

Durante el Foro Permanente de Aguas Binacionales, especialistas en recursos hídricos advirtieron que la crisis del agua en la frontera entre México y Estados Unidos está marcada por desafíos en la distribución, el almacenamiento y el suministro, por lo que se requieren nuevas soluciones tecnológicas, diplomáticas y ambientales que incluyan la participación de los estados de Coahuila y Texas, así como de sus condados y municipios.

Los expertos reunidos en el foro —realizado de manera virtual este jueves— coincidieron en que el éxito de cualquier estrategia dependerá de su implementación adecuada y responsable.

El consenso general fue que todo nuevo enfoque para resolver la crisis transfronteriza debe hacerse correctamente, lo que implica un proceso riguroso de due diligence (debida diligencia) en todos los aspectos: social, tecnológico y político.

El doctor en Geografía por la UNAM, Gonzalo Hach Kuri, enfatizó que los estados, municipios y condados deben formar parte activa en la generación de soluciones.

Asimismo, se destacó que la tecnología no puede aplicarse de forma aislada ni irresponsable, sino que debe basarse en experiencias comprobadas y con resultados positivos.