Coahuila: Espera sentencia más de la mitad de recluidos en centros penitenciarios

El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales arroja que al cierre de 2025 había tres mil 23 personas en el área de procesados de los siete centros penitenciarios del estado.

Más de la mitad de las personas que están recluidas en los centros penitenciarios estatales de Coahuila están a la espera de recibir una sentencia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo anterior implica que un 54 por ciento de las cinco mil 568 personas recluidas en la entidad, no cuenta con una resolución judicial que señale si son culpables o inocentes del delito que se les imputa.

913 presos sin sentencia están en el penal de Saltillo; 788, en el de Piedras Negras; 773, en Torreón; y 366 en Monclova, detalla el censo.

La cifra global de personas recluidas sin sentencia disminuyó de un año a otro, pues en 2024 ascendía a 4 mil 658.

58.6 por ciento de las personas que se encuentran privadas de la libertad sin sentencia, fue ingresado por un juez que aprobó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y otro 41.2 por ciento todavía fueron aplicados bajo la medida de prisión preventiva oficiosa por algún motivo.

Pese a que el tiempo límite de reclusión sin sentencia es de dos años, en la entidad al menos 54 personas señalaron que ya habían superado ese plazo y otros 757 estaban por cumplirlo cuando se levantó el censo.