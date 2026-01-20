Coahuila: Esperan aplicar impuestos a Airbnb antes del Mundial; legalidad en cancha de la federación

El titular de la Administración Fiscal General de Coahuila, José María Morales, expuso que es un escenario ideal que el impuesto a Airbnb se aplique en la entidad antes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 este verano.

El funcionario estatal planteó como un reto hacer que anfitriones de plataformas como Airbnb se sumen al pago del Impuesto sobre Hospedaje (ISH) como sucede con la industria hotelera.

“Es un tema que ya hemos abordado a nivel estatal, incluso en el Congreso ya hicimos todo lo que teníamos que hacer nosotros para armonizar la ley y poder cobrar este impuesto. Sin embargo está en la cancha prácticamente de las autoridades federales”, mencionó.

“Los estados pedimos precisamente a la Federación que vieran y que pudiera regular en el caso de estas plataformas y que eso pudiera implicar un incremento de diez, quince millones de pesos anuales”, detalló.

Asimismo expuso que percibe voluntad política de las autoridades federales para que se concrete la recaudación con estas plataformas.

“Creo que sería lo ideal (que se apruebe antes del Mundial) y creo que sería también un tema de competencia leal con los hoteleros, que es una queja constante. El sector hotelero se queja de que quienes hacen rentan a través de la plataforma, pues no pagan impuestos prácticamente, entonces pues todos coludos o todos rabones”, señaló Morales.

Apuntó que respecto al Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), el año pasado se consideraron cerca de 75 millones de pesos mientras que para el 2026 la estimación es de 95 millones.

“Creemos que va a seguir fortaleciéndose y potenciándose, obviamente nuestras ciudades que tenemos turismo de negocios, como en el caso de la región sureste, pero también nuestros pueblos mágicos que tienen una buena ocupación hotelera en estos tiempos”, dijo.