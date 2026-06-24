En entrevista durante un evento escolar en Saltillo, el actual coordinador de Mejora Coahuila detalló que el proceso se encuentra en manos de las instancias partidistas y legislativas correspondientes para concretar el relevo en la alcaldía de la Región Laguna.

Tras trascender que el senador Miguel Ángel Riquelme Solís buscaría la alcaldía interina de Torreón , luego del fallecimiento de Román Alberto Cepeda, su suplente, Gabriel Elizondo Morales, afirmó estar preparado para asumir el escaño federal, aunque aclaró que se mantendrá institucional a las decisiones del Ejecutivo estatal.

“Tengo entendido que el senador Miguel Riquelme va por una asignación también del partido al Congreso de la Comisión; todo el proceso que se tiene que llevar para tomar el interinato de la alcaldía de Torreón”, explicó el funcionario.

Respecto a su eventual llegada a la Cámara Alta, Elizondo Morales se mostró entusiasmado por la oportunidad de representar a la entidad, remarcando la estrecha relación que mantiene con el exgobernador del estado.

“Soy su senador suplente, mucho orgullo; estábamos listos, pero siempre por indicaciones de nuestro gobernador... todavía hay tiempo para cualquier cosa, no estoy diciendo que sea hasta septiembre, que sea mañana o que sea pasado, yo estoy esperando indicaciones”, apuntó.

Finalmente, el coordinador manifestó que, independientemente de los movimientos políticos venideros, el gabinete social mantendrá el paso en el territorio coahuilense bajo el liderazgo del mandatario estatal.

“Mejora Coahuila sigue siendo lo que es gracias al gobernador Manolo Jiménez; esté o no esté una figura u otra, el programa de nuestro gobernador ha sido un éxito desde que lo lanzó y así seguirá permanentemente”, concluyó.