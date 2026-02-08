Coahuila: este lunes arranca proceso de preinscripción para secundaria

Coahuila
/ 8 febrero 2026
    Coahuila: este lunes arranca proceso de preinscripción para secundaria
    Padres y tutores podrán iniciar el registro de preinscripción para secundaria a partir del lunes 9 de febrero a través del portal oficial o la aplicación móvil. FOTO: ARCHIVO
Katya González
por Katya González

El registro estará abierto del 9 al 27 de febrero para estudiantes de nuevo ingreso

El proceso de preinscripciones para el nivel básico continúa en Coahuila, y a partir de mañana lunes 9 de febrero, a las 9:00 horas, quedará abierto el registro para los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria.

Los interesados deberán completar su registro de preinscripción a través del portal inscripciones.org o mediante la aplicación Preinscripciones Coahuila, utilizando la CURP tal como aparece en la boleta de evaluaciones.

Según información de la Secretaría de Educación de Coahuila, para gemelos, cuates o hermanos que ingresen por primera vez, se realizará una única solicitud de inscripción para facilitar el proceso y garantizar el ingreso a la misma escuela. En caso de contar con un hermano ya inscrito en la institución, también será necesario registrar su CURP.

El examen de ingreso se aplicará el 18 de febrero a todos los alumnos de sexto de primaria en su centro educativo correspondiente. Los estudiantes de otros estados que realicen preinscripción deberán registrarse en la oficina regional más cercana para presentar la evaluación.

Los requisitos de ingreso incluyen el certificado o constancia de educación primaria para egresados de ciclos anteriores, acta de nacimiento para alumnos nacidos en otros estados o extranjeros, y comprobante de domicilio.

Los resultados se publicarán en www.inscripciones.org el 8 de junio. Posteriormente, los padres, madres o tutores deberán acudir de manera presencial al centro educativo para realizar la confirmación de inscripción, del 8 al 19 de junio. Los cambios de escuela se gestionarán directamente en los centros educativos y estarán sujetos a la disponibilidad de lugares.

