Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
En 2025, el Gobierno obtuvo 4 mil 505 mdp, una cifra muy superior a los mil 260 mdp de 2022, el año previo más reciente en que hubo replaqueo
Durante 2025, la recaudación por concepto de Derechos de Control Vehicular en Coahuila aumentó 257 por ciento en comparación con 2022, último año en que también hubo replaqueo.
De acuerdo con informes de gestión financiera del Gobierno del Estado, el año pasado se recaudaron 4 mil 505 millones 267 mil 085.68 pesos, cifra superior a los 2 mil 371 millones 006 mil 862.41 pesos obtenidos en 2024.
Durante 2025 se llevó a cabo un proceso de replaqueo vehicular en la entidad, lo que explica el incremento en los ingresos por este concepto, ya que históricamente estos años registran aumentos significativos respecto a periodos sin este trámite obligatorio.
No obstante, al comparar con el último año de replaqueo previo, en 2022, la recaudación de 2025 fue 257 por ciento mayor, ya que en aquel periodo los ingresos ascendieron a 1 mil 260 millones 852 mil 844.43 pesos.
Un comportamiento similar se observó en 2019, otro año con replaqueo, cuando se recaudaron 2 mil 319 millones 098 mil 718 pesos, lo que representó un incremento de 85.77 por ciento respecto a 2018, año en el que la cifra fue de 1 mil 248 millones 356 mil 622 pesos.
AUMENTA 76% FOMENTO A LA EDUCACIÓN
Además del pago por Derechos de Control Vehicular, la Administración Fiscal General del Estado recauda cuotas por los conceptos de “Fomento a la Educación y la Seguridad Pública”, con un monto de 549 pesos, así como “Fomento al Deporte”, con una cuota de 11 pesos.
Durante 2025, por el concepto de Fomento a la Educación y la Seguridad Pública se recaudaron 1 mil 419 millones 582 mil 085.44 pesos, lo que representó un aumento de 76 por ciento en comparación con 2024, cuando los ingresos alcanzaron 803 millones 795 mil 475.99 pesos.
En cuanto al Fomento al Deporte, la recaudación durante el año pasado fue de 23 millones 815 mil 424.90 pesos.