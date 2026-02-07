Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular

Durante 2025, la recaudación por concepto de Derechos de Control Vehicular en Coahuila aumentó 257 por ciento en comparación con 2022, último año en que también hubo replaqueo.

De acuerdo con informes de gestión financiera del Gobierno del Estado, el año pasado se recaudaron 4 mil 505 millones 267 mil 085.68 pesos, cifra superior a los 2 mil 371 millones 006 mil 862.41 pesos obtenidos en 2024.

Durante 2025 se llevó a cabo un proceso de replaqueo vehicular en la entidad, lo que explica el incremento en los ingresos por este concepto, ya que históricamente estos años registran aumentos significativos respecto a periodos sin este trámite obligatorio.

No obstante, al comparar con el último año de replaqueo previo, en 2022, la recaudación de 2025 fue 257 por ciento mayor, ya que en aquel periodo los ingresos ascendieron a 1 mil 260 millones 852 mil 844.43 pesos.