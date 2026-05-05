Coahuila: Estos son los aspirantes ‘pluris’ con más chances de llegar al Congreso local sin voto directo

Las diputaciones plurinominales fueron objeto de controversia en medio de la discusión de la reforma electoral a nivel nacional.

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó los registros de los partidos que contienen las listas de los candidatos al Congreso del Estado para ocupar las nueve curules de representación proporcional en la entidad.

Los candidatos ‘pluris’ son definidos de forma interna en los partidos, y con base en los porcentajes de votación, se definen las diputaciones de personas que no fueron votadas por la ciudadanía.

Aunque los partidos postulan hasta nueve candidatos propietarios con sus nueve suplentes para este principio, en la elección pasada Morena logró el mayor número de curules por la vía de representación proporcional, con cinco; después, el Partido Verde tuvo dos, mientras que UDC y PT tuvieron una cada uno.

Con base en ello, quienes tienen mayores posibilidades de llegar a una diputación plurinominal son aquellos que están entre los primeros cinco lugares de las listas de sus partidos.

Bajo este esquema, los partidos postulan a sus candidatos de forma individual y no en coalición, aunque esté firmada, toda vez que los cargos se definen a través de la cruz que la población ponga en el partido de su preferencia sobre la boleta.

La primera lista registrada por el IEC es la del Partido Acción Nacional (PAN), que en su primera posición postuló al secretario del partido en el estado, Gerardo Aguado Gómez, quien además busca la reelección en el distrito 15.

Luego, en segunda posición este partido postuló a Ana Laura Rivera González; en tercer lugar a Sergio Borja Castillo; en cuarto lugar a Yolanda Acuña; y en quinto a Abraham Rebollar de la Cruz.

Por su parte, el PRI postuló en su primera posición al dirigente estatal de su partido, Carlos Robles Loustaunau; en segunda posición a Tatiana Villarreal Farías; en tercera posición a Diego Rodríguez Canales; en cuarto lugar a la ex alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño; y en quinto lugar a Gabriel Elizondo.

El PT colocó en primera posición de su lista a Lucía Zorrilla Cepeda, quien además será candidata de mayoría relativa en el distrito 08; en el segundo lugar a Carlos Fortunato Villarreal; en tercer lugar a la saltillense Diana Hernández; en el cuarto a Jesús Z’Cruz de la Garza; y en el quinto a Josefina Flores Jiménez.

El Partido Verde Ecologista de México, por su parte, postuló en su primer posición a uno de sus dirigentes, José Refugio Sandoval; en segunda posición postuló a la regidora de Ramos Arizpe, Gloria Areli Flores; en tercera posición a Pablo Ortega Alvarado; en la cuarta a Yolia Vitela y en quinto lugar a Gabriel Hernández Ríos.

La lista de UDC la lidera Héctor de Luna; en segunda posición está Sandra Sierra Limones; en tercer lugar el ex alcalde de Sabinas, Ignacio Lenin Flores; en cuarto lugar Mayra Alejandra Amezcua y en quinto lugar Ricardo Valdés Guajardo.

En el caso de Movimiento Ciudadano, la primera posición fue para Patricia Alejandra de la Peña, el segundo para el comunicador y regidor de Saltillo, Mitchelle Márquez, la tercera posición fue para Albany Castro Rodríguez, la cuarta para Ricardo Alfonso Meraz y la quinta posición para María García Rosas.

Morena, por su parte, postuló en su primera posición a Pily de Aguinaga, quien también compite por el voto popular en un distrito de Torreón; luego en segunda posición está el dirigente estatal morenista, Diego del Bosque; en tercer lugar está Edelmira Martínez; en cuarto Fernando Hernández -también candidato por voto popular-, y en quinto Darinka Guerra.

En el caso de Nuevas Ideas, los primeros cinco postulados son el dirigente Oscar Cano Jiménez; luego Blanca Álvarez Garza; después el ex alcalde de San Juan de Sabinas, Mario Alberto López; en tercer lugar Ana Victoria Rodríguez; en cuarto Armando Ortíz Peña; y en quinto, Teresa Meraz García.

Por último, en el caso de México Avante, está como primero en la lista el dirigente estatal Fernando Rodríguez González; en segundo lugar Karla Quiñones; después está César Ismael Santillana; en cuarto está Emily Padilla Sánchez; y en quinto Carlos de la Fuente Ávila.