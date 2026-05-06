Coahuila fortalece combate a incendios con inversión de 180 mdp

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    Coahuila fortalece combate a incendios con inversión de 180 mdp
    Durante la sesión se revisaron avances y objetivos de la temporada de incendios forestales. CORTESÍA

En Coahuila se ha realizado una inversión histórica superior a los 180 millones de pesos para combatir incendios forestales

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presidió la Segunda Sesión del Consejo Ciudadano para la Prevención y Combate de Incendios Forestales, en la que se destacó una inversión histórica superior a los 180 millones de pesos destinada al fortalecimiento de las estrategias de prevención y atención de siniestros en la entidad.

Durante el encuentro, realizado en Saltillo y que contó con la presencia del director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Sergio Humberto Graf Montero, el mandatario estatal señaló que proteger los bosques y sierras de Coahuila representa una prioridad para garantizar el presente y futuro del estado.

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“¡Cuidar nuestros bosques y nuestras sierras es cuidar el presente y el futuro de Coahuila! Revisamos, afinamos y seguimos fortaleciendo nuestra estrategia para proteger nuestros recursos naturales. El trabajo en equipo siempre da mejores resultados”, expresó Jiménez Salinas.

En la sesión también se presentaron los avances preliminares y objetivos de la actual temporada de incendios forestales. El gobernador destacó que la inversión realizada en esta materia ha sido posible gracias a la coordinación entre municipios, iniciativa privada, sociedad civil y los distintos órdenes de gobierno.

Asimismo, reconoció la participación ciudadana y el respaldo brindado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en las labores de prevención y combate de incendios.

“En Coahuila cerramos filas y trabajamos en equipo en los temas importantes y prioritarios; aquí estamos muy por encima de los temas político-partidistas”, afirmó.

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Jiménez Salinas recordó que, al inicio de la temporada de incendios forestales, se entregaron herramientas, vehículos, drones, equipo de radiocomunicación y protección personal para brigadistas, además de informar que actualmente se dispone de tres helicópteros y 445 brigadistas preparados para atender emergencias.

Por su parte, el director general de la Conafor, Sergio Humberto Graf Montero, reconoció el compromiso de Coahuila en el combate a incendios forestales y advirtió que las condiciones de sequía y altas temperaturas incrementan el riesgo de siniestros más agresivos.

$!El gobernador destacó la importancia de proteger los bosques y sierras del estado.
El gobernador destacó la importancia de proteger los bosques y sierras del estado. CORTESÍA

“Coahuila es uno de los estados con mayor compromiso que tenemos en el país, y se lo reconocemos y agradecemos enormemente”, señaló.

En tanto, el subsecretario de Incendios Forestales de la Secretaría de Medio Ambiente, René Medina Morales, informó que durante la actual administración estatal se han entregado más de 3 mil 300 equipos de protección personal y más de 2 mil herramientas especializadas para fortalecer la capacidad operativa de las brigadas.

Añadió que actualmente se cuenta con 47 vehículos terrestres y el apoyo aéreo de tres aeronaves estratégicamente distribuidas en la entidad.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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