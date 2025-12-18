Nuevo León es el primer lugar en actividad industrial de México; Coahuila se ubicó en el tercero

Nuevo León se coronó en el primer lugar en el Índice de Desarrollo Industrial (IDI) realizado por Finsa, al obtener un puntaje de 82.71, muy por encima del promedio nacional que se ubicó en 26.22, y muy alejado del último lugar, que fue Guerrero, que obtuvo 8.12 puntos.

En su tercera edición de este índice, el segundo y tercer sitio fueron Chihuahua y Coahuila, con 57.14 y 53.84 puntos, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico

El IDI 2025 calificó cinco dimensiones que fueron infraestructura, entorno económico, medio ambiente, talento e innovación, con un total de 30 indicadores.

”El IDI 2025 tiene por objetivo medir la capacidad de las entidades federativas en México para dar soporte a la actividad industrial y favorecer su crecimiento en el futuro”, describió Finsa, líder en el segmento de desarrollos industriales.

Dentro de los cinco elementos analizados, Nuevo León obtuvo el primer lugar en Infraestructura, que analiza el espacio con el que cuenta cada entidad para el desarrollo de la actividad industrial y cómo han crecido estos espacios en los últimos años.

”Nuevo León amplía su liderazgo al alcanzar 17.9 millones de metros cuadrados de espacio industrial, además de acelerar su ritmo histórico de construcción a un promedio de 1.3 millones de metros cuadrados anuales en los últimos cinco años. Chihuahua y Baja California se mantienen entre las entidades con mayor capacidad instalada y crecimiento sostenido”.

La otra dimensión en la que lideró el Estado fue en Entorno Económico, que evaluó las condiciones económicas para el desarrollo de la actividad industrial a través de indicadores como el peso en el PIB, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) y las exportaciones y el tamaño de la Población Económicamente Activa, que permiten valorar la sofisticación y potencial de crecimiento de la industria.

En otras dimensiones Nuevo León se ubicó en el séptimo sitio en Entorno Social, misma posición en Talento e Innovación, y en el 16 en Medio Ambiente.

Sergio Argüelles, presidente y director general de Finsa, dijo que hoy no basta con atraer inversión, sino que es indispensable entender dónde se puede desarrollar de forma sostenible y generar mayor valor agregado, y los próximos años serán decisivos para que más regiones del país logren capitalizar estas tendencias.

”México tiene una ventana de oportunidad histórica para consolidar una política industrial equilibrada, competitiva y alineada con los retos de sostenibilidad, innovación y seguridad logística que impone el nuevo orden global”, dijo Argüelles.