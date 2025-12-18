Nuevo León es el primer lugar en actividad industrial de México; Coahuila se ubicó en el tercero

México
/ 18 diciembre 2025
    Nuevo León es el primer lugar en actividad industrial de México; Coahuila se ubicó en el tercero
    A partir de 30 indicadores que miden cinco dimensiones (infraestructura, entorno económico, medio ambiente, talento e innovación) se tiene el resultado de este índice. ESPECIAL

El Índice de Desarrollo Industrial tiene por objetivo analizar los estados del país y su crecimiento en este sector, desde la infraestructura hasta sus impactos al medio ambiente

Nuevo León se coronó en el primer lugar en el Índice de Desarrollo Industrial (IDI) realizado por Finsa, al obtener un puntaje de 82.71, muy por encima del promedio nacional que se ubicó en 26.22, y muy alejado del último lugar, que fue Guerrero, que obtuvo 8.12 puntos.

En su tercera edición de este índice, el segundo y tercer sitio fueron Chihuahua y Coahuila, con 57.14 y 53.84 puntos, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico

El IDI 2025 calificó cinco dimensiones que fueron infraestructura, entorno económico, medio ambiente, talento e innovación, con un total de 30 indicadores.

”El IDI 2025 tiene por objetivo medir la capacidad de las entidades federativas en México para dar soporte a la actividad industrial y favorecer su crecimiento en el futuro”, describió Finsa, líder en el segmento de desarrollos industriales.

Dentro de los cinco elementos analizados, Nuevo León obtuvo el primer lugar en Infraestructura, que analiza el espacio con el que cuenta cada entidad para el desarrollo de la actividad industrial y cómo han crecido estos espacios en los últimos años.

”Nuevo León amplía su liderazgo al alcanzar 17.9 millones de metros cuadrados de espacio industrial, además de acelerar su ritmo histórico de construcción a un promedio de 1.3 millones de metros cuadrados anuales en los últimos cinco años. Chihuahua y Baja California se mantienen entre las entidades con mayor capacidad instalada y crecimiento sostenido”.

La otra dimensión en la que lideró el Estado fue en Entorno Económico, que evaluó las condiciones económicas para el desarrollo de la actividad industrial a través de indicadores como el peso en el PIB, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) y las exportaciones y el tamaño de la Población Económicamente Activa, que permiten valorar la sofisticación y potencial de crecimiento de la industria.

En otras dimensiones Nuevo León se ubicó en el séptimo sitio en Entorno Social, misma posición en Talento e Innovación, y en el 16 en Medio Ambiente.

Sergio Argüelles, presidente y director general de Finsa, dijo que hoy no basta con atraer inversión, sino que es indispensable entender dónde se puede desarrollar de forma sostenible y generar mayor valor agregado, y los próximos años serán decisivos para que más regiones del país logren capitalizar estas tendencias.

”México tiene una ventana de oportunidad histórica para consolidar una política industrial equilibrada, competitiva y alineada con los retos de sostenibilidad, innovación y seguridad logística que impone el nuevo orden global”, dijo Argüelles.

Temas


Desarrollo
Economía
industria

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La CFE anunció la construcción de las centrales fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido en Coahuila.

Coahuila recibirá inversión millonaria para dos proyectos de energías limpias; aseveran habrá mayor estabilidad en red eléctrica
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
La situación legal de Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de Miss Universo, se complica tras la emisión de una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicol.

Van por Raúl Rocha Cantú... Juez emite nueva orden de captura contra dueño de Miss Universo
La empresa, que tiene su domicilio en la misma dirección que TV Azteca, lleva meses en crisis, pero no difunde públicamente sus estados financieros.

Busca la bancarrota empresa petrolera de Ricardo Salinas

Víctor de la Rosa informó que la aplicación Aquí Vamos se encuentra lista en lo técnico, pero su lanzamiento aún se evalúa ante la falta de datos que justifiquen su utilidad real.

Saltillo: IMMUS evalúa uso de la app de Aquí Vamos y replantea paradas del transporte
Especialistas recomendaron reforzar medidas de prevención en los hogares, como fumigaciones periódicas y revisión de espacios cerrados.

Ataques de araña violinista se disparan un 55% respecto a 2024 en Coahuila
Las deudas no permanecen para siempre en el Buró de Crédito. En México, la ley establece plazos claros para eliminar registros negativos según el monto adeudado y la existencia de procesos legales.

Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?
Favorita. A más de 30 años de su lanzamiento, ‘All I Want for Christmas Is You’ suma 20 semanas en el número uno del Billboard Hot 100, supera los 50 millones de copias vendidas y acumula más de 834 millones de reproducciones en YouTube, reafirmando a Mariah Carey como la ‘Reina de la Navidad’.

Mantiene Mariah Carey su trono como la ‘Reina de la Navidad’ con su icónica canción