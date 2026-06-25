Coahuila impulsa transición gradual y consensuada en reducción de jornada laboral

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    Coahuila impulsa transición gradual y consensuada en reducción de jornada laboral
    La tercera edición del Pacto Coahuila 2026 reunió a autoridades, empresarios y sindicatos para analizar los retos del entorno productivo. HOMERO SÁNCHEZ

El Pacto Coahuila 2026 se enfoca en conciliar la vida familiar y productiva sin afectar el empleo

En el marco de la tercera edición del Pacto Coahuila 2026, autoridades estatales, sectores empresariales y organizaciones sindicales se reunieron para abordar las nuevas transformaciones del entorno productivo, colocando en el centro del debate la propuesta para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Durante el encuentro, la secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, señaló que la iniciativa responde a una aspiración legítima de la clase trabajadora, orientada a equilibrar las dinámicas personales y las responsabilidades en las empresas.

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“El segundo eje es la conciliación de la vida familiar y laboral sin reducir la productividad. Este principio se encuentra en el centro de la discusión sobre la jornada laboral de cuarenta horas”, puntualizó la funcionaria estatal.

Zogbi Castro enfatizó que, ante los desafíos económicos que esta reforma representa para las industrias, la clave radicará en un proceso planificado. “Una implementación gradual y ordenada puede contribuir a reducir brechas y ampliar oportunidades de desarrollo”, añadió.

Por su parte, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, coincidió en la relevancia de adecuar los marcos laborales y destacó que la entidad cuenta con las condiciones para liderar este proceso mediante acuerdos bilaterales.

$!La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, afirmó que la iniciativa busca mejorar el equilibrio entre la vida laboral y familiar de los trabajadores.
La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, afirmó que la iniciativa busca mejorar el equilibrio entre la vida laboral y familiar de los trabajadores. HOMERO SÁNCHEZ

“El nuevo reto que tenemos es como regular en el anhelado cambio de la reducción de la jornada laboral de 40 a 48 horas, destaco la posibilidad de que aquí están las negociaciones para que se dé el mandato”, afirmó el líder sindical.

En el plano institucional, el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, respaldó las mesas de diálogo bajo una política de certidumbre legal y estabilidad integral, promoviendo de manera general un entorno atractivo para las inversiones que mantenga el estado de derecho y la seguridad sin descuidar el bienestar social.

$!El líder de la CTM, Tereso Medina Ramírez, respaldó la actualización de los marcos laborales y señaló que Coahuila puede encabezar este proceso mediante acuerdos.
El líder de la CTM, Tereso Medina Ramírez, respaldó la actualización de los marcos laborales y señaló que Coahuila puede encabezar este proceso mediante acuerdos. HOMERO SÁNCHEZ

“La estabilidad laboral que tenemos en Coahuila es un ejemplo a nivel nacional y eso lo hemos logrado gracias el trabajo de todas y de todos”, declaró el gobernador del estado de Coahuila.

Finalmente, los participantes de este modelo tripartito reiteraron su compromiso de dar seguimiento a la capacitación técnica y la productividad compartida, asegurando que el futuro de las reformas laborales en la región se construirá bajo esquemas de consenso y no de imposición.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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