Inauguran en Saltillo primera escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid en Coahuila

El alcalde Javier Díaz González asistió a la inauguración de la primera escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid en Coahuila, proyecto que forma parte del Educational Football Program y que busca contribuir a la formación integral de niñas, niños y jóvenes de Saltillo. Durante el evento, el presidente municipal destacó que el Gobierno de Saltillo ha otorgado especial importancia al deporte como una herramienta para promover el desarrollo integral, la sana convivencia y la formación de valores.

Díaz González reconoció y agradeció a la Fundación Real Madrid por elegir a Saltillo como sede de este proyecto, al considerar que representa una oportunidad para la niñez y juventud de la ciudad. “Nos llena de orgullo que hayan elegido a Saltillo. Somos una ciudad reconocida por su seguridad, competitividad, desarrollo económico y calidad de vida”, comentó. El alcalde señaló que su administración impulsa distintos programas para fomentar la práctica deportiva y la convivencia, entre ellos “Activa tu Parque”, estrategia mediante la cual, en coordinación con la iniciativa privada, se rehabilitan áreas verdes y plazas públicas. Añadió que a este programa se sumó el basquetbolista de los Spurs de San Antonio, Harrison Barnes, mientras que recientemente el exfutbolista Roberto Carlos visitó Saltillo como parte de las actividades del FUTFEST Saltillo 2026. Durante la inauguración, el director de BR Matter, Julio César Santos, explicó que el proyecto comenzó hace tres años y tiene como propósito utilizar el fútbol como una herramienta para transmitir valores.

“Este proyecto inició hace tres años y tiene como objetivo educar en valores a través del fútbol a niñas, niños y jóvenes que crecerán a través de esta disciplina”, comentó. Por su parte, Ignacio Abascal, director de Nuevos Proyectos de la Fundación Real Madrid, destacó las condiciones que ofrece Saltillo para desarrollar el programa, particularmente en materia de seguridad. “La seguridad que se vive en Saltillo es garantía de este proyecto que hoy llega a la ciudad y que busca educar con valores a la niñez y juventud que forma parte de este programa”, señaló. Asimismo, Manuel Aguado, director deportivo del Educational Football Program Saltillo, explicó que la formación no se limita al aspecto deportivo, sino que busca desarrollar integralmente a los participantes.

“Buscamos educar a los niños como futbolistas, pero también como personas”, destacó. Con la puesta en marcha de esta escuela, Saltillo se incorpora a un modelo de formación deportiva que utiliza el fútbol para fomentar valores, disciplina y convivencia entre niñas, niños y jóvenes. Al evento también asistieron el secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, Enrique Martínez Morales; el director del INEDEC, Antonio Cepeda Licón, y el biólogo y socio de BR Matter, Fabián Correa.