POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿por qué nadie quiere entrarle a la dirigencia estatal?

I. SIN LANA I A nadie puede extrañarle, nos dicen los conocedores de la vida interna del morenismo en Coahuila, que a pesar de la certeza de que la dirigencia estatal, que aún ostenta Diego del Bosque, va a quedar acéfala –aunque de alguna forma ya lo está– a partir de enero, no se perciba movimiento alguno de los grupos internos por quedarse con la posición. La explicación, nos ilustran, es muy simple: el Comité Estatal de Morena no cuenta con recurso alguno para diseñar y poner en práctica un proyecto local. ¿Cómo es eso si es la segunda fuerza política en la entidad y este año el IEC le asignó más de 40 millones de pesos para sus actividades ordinarias? II. SIN LANA II Pues sí, pero resulta que hasta el último centavo de los recursos que aquí se le asignan al morenismo comarcano se entrega a la dirigencia nacional que encabeza Ariadna Montiel Reyes. Y no es que la dirigencia local le transfiera los recursos al CEN, sino que el IEC deposita directamente en una cuenta que se administra desde la Ciudad de México, lo cual se traduce en que la tropa local tiene que pedirle al centro hasta para los materiales de limpieza. Así, ¿quién va a querer entrarle?

III. MISTERIO ACLARADO Resulta que la explicación de por qué la Auditoría Superior de la Federación señala haber detectado a 30 personas cobrando como diputados en el año 2024 es bastante simple: es que, en efecto, durante el primer año de la actual Legislatura hubo 30 personas diferentes que cobraron como diputados... nada más que no todas al mismo tiempo. ¿Cómo así? Pues es que al arranque del actual periodo hubo cinco personas que solicitaron licencia para ir a buscar otro hueso... ¡perdón!, otra forma de servirle a la ciudadanía. Entre ellas estuvo, por ejemplo, María Bárbara Cepeda Boehringer, quien intentó convertirse en senadora de la República. IV. TIEMPOS AQUELLOS... En esa lista también estuvo, por cierto, el descocado suplente del PT, Fernando Rodríguez González. Fue la época, desde luego, en que él y Tony Flores eran aliados y compartían causas y agenda, por lo que el de Múzquiz no tuvo problema en dejarle encargada la curul mientras perseguía el objetivo de suceder a su hermana, Tania, como alcalde, empresa en la cual fracasó. Queda, pues, aclarado el “misterio” de cómo fue que tuvimos 30 representantes –es un decir– en 2024.

V. MOVIENDO PIEZAS En el PRI siguen revisando perfiles para las próximas alcaldías y en Ramos Arizpe cada vez se escucha más una versión: que el tricolor podría postular a una mujer para acomodar la paridad en el tablero estatal. Si eso ocurre, Tomás Gutiérrez no iría por la reelección. Quienes conocen las conversaciones internas dicen que la posibilidad ha cobrado fuerza, aunque todavía falta que se convierta en decisión. Habrá que estar atentos. Porque al momento de repartir candidaturas, el expartidazo tiene que asegurar que le cuadren mejor las cuentas en el escenario estatal. VI. CASI SOLO Si las cosas terminan como hoy se comentan, en la región Sureste Javier Díaz podría ser el único alcalde priista que busque la reelección, pues en Arteaga, Ana Karen Sánchez ya no aparece en la ruta para repetir; mientras que en Ramos Arizpe el PRI analiza reservar ese municipio para una mujer. Al final, la paridad también obliga a mover nombres y sacrificar aspiraciones. Y en política, cuando empiezan a “acomodarse las calabazas”, siempre hay alguien que termina sin lugar en la carreta.

VII. PERITOS El Poder Judicial de Coahuila abrió una nueva ruta con la Federación Médica del Estado: incorporar especialistas como auxiliares de la justicia en los procesos en los cuales se discutan posibles negligencias o responsabilidades médicas. Miguel Felipe Mery Ayup recibió los primeros 50 expedientes para integrar un padrón de peritos con conocimiento técnico. La lógica es sencilla: ni criminalizar al médico por una acusación sin sustento, ni dejar al paciente indefenso frente a una mala práctica. Cuando un juez entra a terreno clínico, contar con especialistas deja de ser un lujo y se vuelve garantía. VIII. DOBLE CERTEZA El acuerdo también manda un mensaje al propio gremio médico. Miguel Mery fue claro: así como no deben prosperar denuncias falsas, tampoco puede tolerarse que alguien ejerza sin preparación, especialidad acreditada o documentación en regla. El reto será que este nuevo esquema ayude a distinguir responsabilidades con criterios técnicos. Porque proteger al médico responsable y al paciente engañado no son causas opuestas: forman parte de la misma justicia.