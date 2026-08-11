Chips y perros entrenados pide EU a ganaderos de México ante reapertura de frontera

Así lo determinaron autoridades estadounidenses como parte del protocolo sanitario para reabrir las fronteras a la llegada de ganado mexicano al país.

Perros para olfatear y aretes con chips para rastreo deberán ser utilizados por los productores de ganado en Coahuila para exportar sus reses a Estados Unidos.

Por lo pronto, la estación cuarentenaria de Agua Prieta, en Sonora, será la primera en reabrir el próximo 23 de agosto, pero tendrá que cumplir con los requisitos impuestos.

Luego de la reapertura sonorense, se reabrirá la frontera de Chihuahua y posteriormente la de Coahuila.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Rural, Chuma Montemayor, destacó que las nuevas disposiciones se encuentran en estudio para su aplicación y que Sonora será la primera en probar.

Los productores de las tres entidades deberán invertir en chips y perros rastreadores para ubicar a los ejemplares de exportación, para identificarlos en caso de la presencia de gusano barrenador.

LE VA MEJOR DE INFLUENCER

El diputado federal Rubén Moreira Valdez resultó mejor influencer y comunicador en redes sociales que legislador, a pesar de sus tres periodos en el Congreso de la Unión.

Moreira Valdez se quejó en su perfil de Facebook de que Morena solicitó al INE revisar sus redes sociales y, de ser posible, cerrarlas.

En un video, el ex gobernador coahuilense denunció que la 4T quiere censurar a comunicadores y empresarios de la radio y televisión y él es ambas cosas, lo último es de mi cosecha.

Rubén dijo que sus dichos están amparados en la Constitución y son emitidos en representación de sus “electores” y, por lo tanto, no pueden ser censurados ni reprimidos.

Interesante ver que, con su gustado programa digital “Con peras, naranjas y manzanas”, el político logró una presencia nacional que, en la tribuna del Congreso de la Unión, brilla por su ausencia.

SILLA VOLADORA

Tal y como se esperaba, algunos de los colaboradores principales del alcalde torreonense, Miguel Riquelme Solís, ya se subieron al ladrillo.

Según políticos comarcanos, el gerente de Simas, Xavier Herrera, adelantó en corto que Riquelme Solís no solo va por la reelección a la alcaldía en el 2027.

Ahora resulta que el proyecto es más amplio y ya se arma el equipo para ir por la candidatura a la gubernatura, dados los buenos resultados obtenidos y la confianza que se le tiene en Palacio Rosa.

Genio y figura...

LA TRAMPA DEL TIGRE

No es por intrigar, pero el fiscal general, Federico Fernández, comienza a hacerle el caldo gordo al líder estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja.

Y es que son varias ya las declaraciones en las que Fernández Montañez responde a acusaciones del “Tigre” en un claro síntoma de que le duelen las críticas de Mejía.

En pocas palabras, el funcionario estatal ya mostró su lado débil y el astuto felino de Mejía Berdeja olió sangre y le va a echar más sal a la herida.

En su descargo, hay que decir que Federico no es el único que cayó en las fauces, pues el subsecretario de Seguridad Pública, Héctor Flores, también pisó ingenuamente la trampa.

El “Jaguar” mandó a hacer un video en el que promueve sus buenos resultados, que sus cercanos hicieron circular profusamente entre los mandos y efectivos policiacos.

Craso error de ambos y el tiempo lo comprobará...

VERGONZANTE LIDERAZGO

Una realidad alterada vive el líder nacional del PRI, “Alito” Moreno, que ayer se fue a Estados Unidos para pedir el retiro de visas para varios consejeros del INE en México.

La razón de este disparate es que los citados representantes del INE autorizaron con su voto la ley mordaza en México contra periodistas y medios de comunicación.

Alejandro Moreno aseguró que existe jurisprudencia internacional para que autoridades del vecino país les revoquen la visa por reprimir la libertad de expresión.

El dirigente político debe tener cuidado en lo que pide, pues a como van las cosas, el efecto boomerang puede darle un golpe de realidad.

¡Que alguien le explique!