Según los informes, Trump se escondió en un contenedor de catering para abordar un vuelo secreto en Turquía en medio de la amenaza iraní

La operación tuvo lugar cuando Trump se encontraba en Ankara para una cumbre de la OTAN con líderes mundiales . Al parecer, el presidente abordó el antiguo avión jumbo Air Force One a la vista de las cámaras de televisión y, minutos después, fue trasladado en secreto a un avión más pequeño mediante un camión de catering del aeropuerto, utilizado habitualmente para cargar comidas y otros suministros antes del vuelo, según declaró un funcionario estadounidense.

Donald Trump partió en un vuelo militar secreto desde Turquía a Gran Bretaña el mes pasado, cuando la Casa Blanca afirmó que viajaba a bordo del Air Force One, en una estratagema extraordinaria —motivada por una amenaza de asesinato iraní— que consistió en esconder al presidente en un contenedor de catering del aeropuerto, según informaron el Washington Post y el New York Times.

La ubicación real de Trump se mantuvo oculta para los periodistas y algunos miembros del personal de la Casa Blanca. Un funcionario estadounidense declaró al Post que una amenaza creíble contra Trump relacionada con Irán puso en marcha la “operación de engaño”.

La administración había afirmado previamente que Trump abandonó Turquía el 8 de julio en el antiguo Air Force One. El presidente también había anunciado en Truth Social que usaría el “antiguo Air Force One” en lugar del avión que lo llevó hasta allí, un nuevo Boeing 747-8 obsequiado por Qatar.

El viaje a la cumbre de la OTAN fue el primer viaje internacional del nuevo avión, cuyas rápidas mejoras suscitaron dudas sobre su coste y seguridad, y tuvo lugar mientras se intensificaban las hostilidades con Irán, país fronterizo con Turquía .

Antes de partir de Ankara, Trump dijo en Truth Social que usaría un avión Air Force One antiguo de color azul claro “por nostalgia” para ir a la base aérea de RAF Mildenhall en Gran Bretaña, mientras que el nuevo avión haría escala en la misma base para que los miembros del servicio estadounidense destinados allí pudieran visitar la aeronave.

Una operación similar tuvo lugar en el año 2000, cuando Bill Clinton utilizó un avión ejecutivo sin distintivos para volar a Pakistán mientras enviaba su avión oficial, el Air Force One, como señuelo.

En esta ocasión, los periodistas que creían viajar con Trump en el antiguo Air Force One informaron que se les recomendó mantener cerradas las persianas de las ventanas de la cabina de prensa. El Post indicó que algunos miembros del personal de la Casa Blanca también creían que el presidente estaba a bordo.

Cuando los periodistas le preguntaron más tarde por qué habían tenido que mantener las persianas cerradas durante el vuelo, Trump respondió que era porque “probablemente estaban en un vuelo peligroso”. Y añadió: “Pero si yo me voy, ustedes se van. ¿Verdad?”.

El C-32A que transportaba a Trump voló a Gran Bretaña, llegando alrededor de las 22:20 hora local, mientras que el Air Force One, de menor tamaño, y los medios de comunicación llegaron minutos después, según informó el Post.

Según The New York Times: “El Sr. Trump fue trasladado en vehículo desde el tercer avión en el que había llegado hasta el Air Force One, el avión más antiguo, subió a bordo por una entrada diferente y bajó el escalón de la puerta superior izquierda como solía hacerlo, según un funcionario estadounidense”.

Según los periodistas que acompañaban a Trump, el presidente bajó las escaleras del antiguo Air Force One a las 22:56 hora local. Saludó a la prensa con el signo de la paz, pero no se acercó a hablar con ellos. Después, dedicó un rato a saludar a los militares antes de dirigirse al nuevo avión, donado por Qatar.

Cuando se le solicitó un comentario sobre la revelación de un vuelo secreto en un tercer avión, la Casa Blanca proporcionó una declaración de Steve Cheung, el director de comunicaciones, en la que se afirma que el avión donado por Qatar ha sido equipado con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan la seguridad del presidente y su personal.

«Como el presidente ha dicho recientemente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira, y utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para hacer frente a esas amenazas», declaró Cheung.