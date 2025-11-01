Coahuila: INE, sin fecha de nuevo proceso para elegir a próximo presidente del IEC

Coahuila
/ 1 noviembre 2025
    Coahuila: INE, sin fecha de nuevo proceso para elegir a próximo presidente del IEC
    Patricia Guadalupe González Mijares y Marco Antonio Yeverino Rodríguez recibieron nombramientos como consejeros del IEC. FOTO: ESPECIAL

El INE tomó protesta de los consejeros locales del Instituto Electoral, pero cargo de consejero presidente sigue en el aire ante falta de consenso

Aunque aún no se sabe en qué fecha, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitirá una nueva convocatoria para elegir presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), luego de que se declarara desierto ese cargo ante la falta de consenso entre los integrantes del Consejo General del INE.

En el marco del inicio del proceso electoral 2025-2026 en Coahuila, en el que se va a renovar el Congreso del Estado, el vocal ejecutivo del INE en Coahuila, José Luis Vázquez, confirmó que al no existir un acuerdo, el consejero Óscar Rodríguez continuará como presidente provisional del IEC.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Declaran desierto cargo de presidencia del IEC, renuevan tres consejerías

De acuerdo con la ley, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del INE, junto con el apoyo directo del Consejo General, emitirá una nueva convocatoria para llevar a cabo un nuevo proceso de selección para cubrir la vacante de presidencia del IEC.

Sin embargo, por ahora no se conoce la fecha en que se emitirá la nueva convocatoria.

ENTREGAN NOMBRAMIENTOS A NUEVOS CONSEJEROS

En representación del Consejo General del INE México, Vázquez López entregó los nombramientos de Consejera y Consejero del IEC a Patricia Guadalupe González Mijares y a Marco Antonio Yeverino Rodríguez.

Respecto a las elecciones para diputados locales del próximo año en Coahuila, el vocal ejecutivo del INE indicó que las primeras acciones del Consejo Local se centrarán en la organización electoral inmediata, incluyendo el análisis sobre la integración de los consejos distritales. Se tiene previsto que éstos se instalen el 2 de diciembre.

Las actividades que supervisará el Consejo Local son cruciales para el desarrollo de la contienda: se realiza la supervisión del registro de electores, supervisión de toda la capacitación electoral, proceso que actualmente implica la contratación de personal y organización electoral, incluyendo la ubicación de las casillas.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

