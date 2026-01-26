Coahuila: Juez definirá si hay elementos para vincular a Estela a proceso por violencia familiar

El Centro de Justicia de Saltillo concentró este lunes a cerca de un centenar de personas con motivo de la audiencia de vinculación a proceso de Estela, imputada dentro del expediente 1249/2025 por el presunto delito de violencia familiar.

El caso ha generado amplia atención pública, ya que, en caso de que el juez determine la procedencia de los cargos, Estela se convertiría en la primera mujer en Coahuila en ser vinculada a proceso por este delito, lo que ha detonado un intenso debate social y jurídico.

La audiencia, de carácter privado, dio inicio alrededor del mediodía y se estimó que podría prolongarse hasta la noche. La reserva del proceso se determinó debido a la naturaleza sensible de las pruebas presentadas, entre las que se incluyó la reproducción de material videográfico.

PROCESO BAJO LA LUPA

La denuncia fue presentada por su expareja, identificado como Johnny, quien acusa a Estela de ejercer violencia familiar y presunto maltrato en perjuicio de sus dos hijos, además de señalar un posible caso de obstrucción parental.

En el exterior del recinto judicial se registró un ambiente de tensión ante la presencia de grupos con posturas opuestas. Integrantes del colectivo “Padres por la Verdad” se manifestaron con pancartas y consignas en respaldo al denunciante, exigiendo justicia para el padre y los menores.

De manera paralela, acudieron al lugar diversas figuras públicas y activistas para expresar su apoyo a Estela, entre ellos Jacqueline Campbell, el obispo emérito de Saltillo Raúl Vera López y Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza.

CUESTIONAN FALTA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

En entrevista, Rosa María Salazar Rivera cuestionó la medida cautelar de arresto domiciliario impuesta a la imputada, al considerarla desproporcionada. Asimismo, denunció que Estela ha sido objeto de un linchamiento mediático en redes sociales, el cual —dijo— fomenta discursos de odio y violencia contra las mujeres.

Salazar Rivera instó al juez a juzgar con perspectiva de género, señalando que en sus 23 años de experiencia atendiendo casos de violencia no ha visto que se apliquen medidas cautelares tan severas contra hombres de manera tan expedita.

“A mí me parece que esa medida sucede después de un contexto aquí en Saltillo, donde hay un grupo de hombres que... tendrá sus razones por las cuales hicieron su colectivo... pero los jueces tienen que juzgar desde un punto de equilibrio”, afirmó la activista, sugiriendo que la decisión judicial podría estar influenciada por la presión mediática.

EN ESPERA DE RESOLUCIÓN

La activista aclaró que, aunque respetan el derecho de asociación de los padres, cada caso debe ser revisado de manera individual para evitar fabricaciones de delitos o generalizaciones que afecten el debido proceso.

Se prevé que durante la noche de este lunes el juez de control determine si existen elementos suficientes para vincular a Estela a proceso, una resolución que podría sentar un precedente inédito en Coahuila en la forma en que se atienden las denuncias de violencia familiar cuando la persona imputada es una mujer.