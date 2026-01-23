Caso inédito en Coahuila: doctora enfrenta proceso por violencia vicaria y busca revertir medida cautelar

La defensa legal de Stella, doctora acusada del delito de violencia vicaria, informó que ya prepara un medio de impugnación contra la medida cautelar de resguardo domiciliario que le fue impuesta esta semana. Lo anterior al considerar que se trata de una resolución que afecta su libertad personal, su trabajo y el cuidado de sus hijos.

El caso tomó relevancia pues, de acuerdo con lo expuesto, se trata del primer proceso penal en Coahuila en el que una mujer enfrenta una acusación por violencia vicaria, figura incorporada recientemente al marco legal. Según Hilda Azucena Ordóñez Martínez, abogada de la doctora, esto coloca el caso como un precedente en la aplicación de este tipo penal en la entidad.

Ordóñez explicó que el proceso tiene antecedentes desde 2021, cuando su clienta se separó de su pareja y comenzaron procedimientos judiciales relacionados con la custodia y convivencia de sus dos hijos menores de edad. Según comentó, ese mismo año se ordenó judicialmente la restitución de los menores y la suspensión de convivencias con el padre, tras un episodio en el que no fueron devueltos a su madre luego del primer fin de semana de convivencia.

Posteriormente, de acuerdo con la defensa, las partes firmaron un convenio ante un juez familiar, con el que se restablecieron las convivencias y se desarrolló una dinámica regular entre el padre y los menores desde 2022 y hasta 2024. Durante ese periodo, señaló, continuaron distintos procedimientos legales entre ambas partes.

En el 2024, la doctora cambió su lugar de residencia por motivos laborales, tras recibir una oferta de trabajo en otra entidad. La defensa señaló que el cambio de domicilio fue notificado al juzgado y justificado con documentación laboral. Sin embargo, el padre de los menores presentó denuncias al señalar una presunta negativa de convivencias tras el cambio de residencia. De acuerdo con la abogada, se abrieron dos carpetas de investigación.

Indicó que en noviembre de 2025 se resolvió una de las carpetas de investigación con un auto de no vinculación a proceso a favor de la doctora al no acreditarse el hecho como fue denunciado; sin embargo, posteriormente se le notificó una nueva imputación por hechos similares. “En una de las carpetas se dictó una no vinculación en el mes de noviembre, y en esa misma fecha se le notifica ahora otra imputación”, dijo.

Agregó que en la audiencia más reciente el juez impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario, la cual calificó como “la más gravosa”, al implicar una restricción a la libertad. Añadió que, además, se fijó un domicilio en el que la doctora no reside actualmente. “Ella vive en Colima, eso está registrado, y se le impone un domicilio donde no vive”, manifestó.