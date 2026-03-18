Coahuila lanza ‘Vivi’, chatbot para prevenir adicciones entre los jóvenes

El Gobierno de Coahuila presentó el chatbot “Vivi”, una herramienta digital gratuita destinada a adolescentes y jóvenes, como parte de la campaña estatal Vive Libre sin Drogas, con el objetivo de acercar información y canales de ayuda en temas de prevención de adicciones. A través de un mensaje publicado en redes sociales, la dependencia estatal destacó: “Si necesitas hablar, pedir ayuda o simplemente alguien que te escuche, ella está para ti. Mándale mensaje al 8441208010 y da el primer paso hacia una vida libre”.

La subsecretaria de Proximidad Social y Prevención, Gabriela Guadalupe Franyutti García, explicó que el chatbot, disponible vía WhatsApp, ofrece un diseño amigable e intuitivo que guía a los usuarios sobre cómo prevenir y enfrentar problemas relacionados con el consumo de sustancias.

“Uno de los principales objetivos es priorizar la prevención mediante el acceso constante a información confiable. Creemos que mientras más pronto se pueda brindar apoyo, más fácil es contener y orientar a los jóvenes antes de que surjan problemas graves”, afirmó Franyutti García. Durante acercamientos con adolescentes y jóvenes, se ha identificado que muchos requieren alternativas de apoyo fuera del entorno familiar, especialmente en casos donde no perciben confianza o seguridad. “Si no quieren recurrir a su familia o no tienen un entorno seguro, es importante que sepan que existen otras instancias donde podemos ayudarles”, puntualizó la funcionaria.

El chatbot “Vivi” permite además a los usuarios obtener información específica por municipio, facilitando la localización de instituciones y servicios de apoyo cercanos. Solo se necesita escanear un código QR que dirige a un chat interactivo donde los jóvenes pueden acceder a orientación preventiva y a canales de asistencia en cada localidad.

“Este chat está diseñado tanto para quienes buscan prevenir como para quienes ya han tenido algún acercamiento con sustancias. Queremos que sepan que si sienten curiosidad o tuvieron un contacto inicial con drogas, pueden recibir ayuda a través de este sistema que llevamos a todos lados”, concluyó Franyutti García.

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